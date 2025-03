Vinari čuvajte se! Lažni djelatnik RTL-a žica poduzetnike besplatne butelje i krade novac

Vinari diljem Hrvatske – oprez! Posljednjih dana nepoznati muškarac se lažno predstavlja kao djelatnik RTL-a kako bi prevario proizvođače vina i ukrao im novac. Nakon što je u njegovu klopku upao najmanje jedan poduzetnik, upozoravamo i sve ostale da na sumnjive poslovne ponude u ime RTL-a ne nasjedaju. Policija istražuje prevaru.

Meta su mu vinari, cilj krađa novca, a sve radi tako da se lažno predstavlja kao zaposlenik RTL-a. To je modus operandi jednog prevaranta, koji izmišlja natječaje za nabavu vina i traži gotovinski polog za sudjelovanje. Upravo se to dogodilo proizvođaču vina Davoru Zdjelareviću koji je uplatio 275 eura - koliko je prevarant i tražio. Na pitanje što je mislio da plaća, Davor kaže:

"U načelu, on je to predstavio da je to trošak 2,5 posto od neto iznosa fakture, kao učešće za prijavu na natječaj", objasnio je.

Nije ovo jedini slučaj. I vlasnicu vinarije Ivanu Dugalić kontaktirao je prevarant, koristeći isti broj mobitela i e-mail adresu. Koja nije sa službene, rtl.hr domene. Priča je slična: RTL-u trebaju vina, sve je hitno, uplatite polog.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Konkretno je tražio da isporučimo 750 butelja vina, da je na raspolaganju neki iznos od 12,5 tisuća eura. Gdje on kada vam pošalje taj fiktivan tender, on traži uplatu jamstva, hitno, hitno. S biljezima itd. To je otprilike negdje oko 400 eura, da bi on vama to što prije riješio", objasnila je vinarka Ivana Dugalić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slavonskoj vinarki cijela je stvar bila sumnjiva, pa iznos nije uplatila. U razgovoru s drugim vlasnicima vinarija iz regije, shvatila je da se to dogodilo još najmanje troje poduzetnika. I sve to u posljednjih 10-ak dana.

"Gospodin se predstavio kao Josip Šarić, kolege vinari koji su također bili kontaktirani su mi čak rekli da je on skinuo glas gospodina Šarića, vašeg novinara", dodaje Ivana.

Za RTL novinar Josip Šarić radi kao vanjski suradnik, što je našim sugovornicima dalo svojevrsnu potvrdu priče. No, natječaj, kao i svi detalji ove poslovne ponude potpuno su lažni. Ni, Šarić ni RTL nemaju veze s prijevarom. Sam Josip Šarić demantirao je da je ikada kontaktirao hrvatske vinare i nudio im natječaje u ime RTL-a.

"Apsolutno nikada. Nemam pojma, ovo mi je prvi glas. Zaista ne znam tko to radi, ne znam je li radi u svoje ime ili se predstavlja u moje ime, ali to nisam ja", kaže Josip.

Broj s kojeg je prevarant zvao vinare, nazvali smo i mi. Javio nam se muškarac, predstavio kao Josip Šarić i demantirao sve optužbe, ali nije htio odgovarati na konkretna pitanja. Iako nam je vinar Zdjelarević predao dokaze o uplati i komunikaciji s njim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iako sam sumnjao, rekao sam OK, sada ćemo to izgurati do kraja. Pa ako je prevara, onda ćemo ići u proceduru da to broj 1 prijavimo i broj 2 da na neki način to ukažemo RTL-u", rekao je vinar Davor Zdjelarević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je i učinio. Cijeli slučaj je prijavio policiji koja je otvorila istragu i traga za počiniteljem.