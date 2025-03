Fotografije dvoje astronauta prije i poslije boravka u svemiru i dalje šokiraju svijet.

Nakon devet mjeseci plutanja svemirskim bespućima, čini se kao da su proletjele godine, a Svemir je drastično utjecao na zdravlje Suni Williams i Butcha Wilmorea.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A bez gravitacije - nema ni snage mišića ni gustoće kostiju.

Astronom Ante Radonić objasnio je što se događa u Svemiru: "Kad bisteostali nekoliko mjeseci u krevetu, ne bi vam bilo jednostavno stati na noge."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Danas

Igor Alfirević, specijalist opće, vaskularne i kardiokirurgije u KB-u Sveti Duh, također pojašnjava: "Kad govorimo kolokvijalno o pilećim nogama ili dječjim stopalima, onda je to odraz onoga što mi zovemo osteolizom ili smanjenjem volumena koštanog aparata."

Foto: RTL Danas

Voda iz donjeg dijela tijela u Svemiru seli u gornji. Zbog pritiska u sinusima, pada apetit i gubi se težina, a slabi i vid.

Zbog izraženih zračenja izvan Zemljina omotača, povećan je i rizik od raka i kardiovaskularnih bolesti. No, astronom Radonić kaže: "Ruski astronaut i liječnik Valerij Poljakov ostao je u jednoj misiji 437 dana, a to je bila samo jedna njegova misija. On je umro u 80. godini svog života, otprilike 26 godina nakon tog rekordnog leta."

Foto: RTL Danas

Samim boravkom u uvjetima Zemljine sile teže doći će do ponovne izgradnje oslabljenih tkiva. Prvih nekoliko dana je najteže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tim Peak, britanski astronaut, govori kako to izgleda: "Moglo bi doći do mučnine i vrtoglavice, a kosti i mišići se navikavaju na opterećenje dok ustajete i hodate uokolo. Ravnoteža se mora na neki način vratiti."

Foto: RTL Danas

A do potpunog oporavka?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dr. Alfirević kaže: "Ne očekujem da će oni prije devet mjeseci do godinu dana postići punu snagu kakvu su imali prije odlaska u Svemir."

Foto: RTL Danas

Za Suni i Butcha slijedi 45 dana rehabilitacije. No, zahtjevnije od fizičke snage bilo je ostati mentalno jak - 286 dana u kapsuli.

Astronom Radonić otkriva kako to izgleda: "Oni su u stalnoj komunikaciji, ne samo s kontrolom na Zemlji, nego i sa svojim obiteljima. Vezani su preko interneta, u slobodnom vremenu imaju dosta prilika za komunikaciju s ljudima na Zemlji."

Foto: RTL Danas

Dr. Alfirević otkriva i kroz kakve psihološke pritiske prolaze: "Ti ljudi bili su pod relativno velikim pritiskom vlastite egzistencije, hoće li se uopće moći vratiti na Zemlju ili je to bilo njihovo posljednje putovanje?"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sunita Williams iza sebe ima 608 dana u svemiru, a Butch Wilmore 464. Zasad.