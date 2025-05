Sav vojni ponos pokazat će se na velikom mimohodu za Oluju, ali najbitnija stvar je - nepoznata

Prije 10 godina MIG-ovi, Patrije, moćna samohodna Panzer haubica. Ove godine - još modernija zapadna oprema. Pa i ona koja još nije stigla, najavljuje ministar obrane, Ivan Anušić: "Javnost bi trebala vidjeti tenkove Leopard i Bayraktare. Tu su i Black Hawkowi, Kiowe, Rafalei, zahtjeva to ozbiljnu organizaciju. Za mene je ovo ogromna stvar, ne samo za mene, nego za cijelu Hrvatsku“.

Ono što se i dalje ne zna je kada će se veliki vojni mimohod održati. Predsjednik Republike, Zoran Milanović, jučer je o tome govorio. "Pa ako je za Oluju, onda je 4.8. Jesam dobro rekao? Kao prije 10 godina", zaključuje Milanović. No u Vladi su skloniji da bude koji dan ranije. I to, kako kažu, jer velik dio naoružanja 5. kolovoza mora biti u Kninu na proslavi 30. obljetnice Oluje.

"Mimohod će biti u tom vremenskom razdoblju, između 1 i 4.08. Tražimo najbolji datum, ne zbog političkih odluka, nego tehničkih odluka, samo to“, objašnjava ministar Anušić, dok premijer Andrej Plenković tek kaže da će se datum dogovoriti i da treba procijeniti koji je dan najbolji.

Sutra će se odlučiti za datum

Datum bi trebao biti odlučen na sutrašnjoj sjednici Vijeća za obranu, na kojoj predsjednik i premijer, prvi put nakon gotovo 4 godine, sjedaju za zajednički stol. Danas je pak osnovan Organizacijski odbor za proslavu 30. obljetnice Oluje. Uz vojsku, policiju, civilnu zaštitu, u njemu je i gradonačelnik Zagreba. Bili su tek inicijalni razgovori, kaže, pa ne zna koja će biti trasa mimohoda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bio je već mimohod po Vukovarskoj prije nekoliko godina. Treba vidjeti koja je točno oprema, koja bi mehanizacija došla, preko kojih mostova, što je sa statikom, tu ima još dosta razgovora", kaže Tomislav Tomašević, prvi čovjek Zagreba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz vojnu opremu, 2015. predstavljeni su i pripadnici MUP-a, civilne zaštite, ratni veterani. Ali i glazbeni program. Iza mega projekta stajala je redateljica Petra Radin. Pripremala ga je mjesecima, priča nam, sa stotinu ljudi.

"Nisam do tad ni znala kako tenk izgleda. Svi su bili posloženi ko vurica. Ako pitate za Miu Negovetić, koja je bila najveće iznenađenje vojnog mimohoda, srela sam je na jednoj dramskoj radionici i rodila se ljubav“.

Radilo se o najzahtjevnije projektu koji je ikad radila. Provjeravao se svaki detalj unaprijed, kaže Radin: "Uzeli smo kninsku zastavu, odnijeli smo je na autoput. Svi auti su trubili kad su vidjeli tu zastavu. Jedan ogroman osjećaj ponosa, zajedništva, eto to je nešto čega se sjećam“. Kao redatelj ovogodišnjeg vojnog mimohoda spominje se Krešimir Dolenčić, koji je režirao proslavu Dana državnosti 1995., kada je održan prvi vojni mimohod. No, on nam kaže da ga nitko, barem zasad, nije zvao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa