Vera nema drugog izlaza: 'Samoća mi pada najteže, ali... '

Bakalar i kolači samo su dio namirnica koje su dočekale građane ispred Pučke kuhinje na Svetom Duhu. Vera, koja je njezina korisnica, tvrdi da je za nju to jedini izlaz jer druge nema. Zato Franjevcima zahvaljuje na svemu.

Koliko korisnicima znači pomoć koju ovdje dobiju, teško je opisati. "Jako je teško po ovoj hladnoći pogotovo. Ali iz ove kože hoćemo, nećemo, ali ne možemo van. Ova pomoć, iskreno da kažem, meni znači mnogo", tvrdi Damir, korisnik Pučke kuhinje na Svetom Duhu.

Za sve one koji su ostali bez doma, obroci su se pripremali s posebnom pažnjom. "Počeli smo ujutro u pola sedam, pa do podneva", rekla je kuharica Mara. I ovog Badnjaka franjevci na Svetom Duhu pobrinuli su se da nitko ne ostane gladan, no tvrde da su potrebe sve veće.

"Iz dana u dan sve više i više nam se ljudi obraća. Bilo financijski, bilo materijalna pomoć. Vremena su sve teža i teža. Ljudi jednostavno sve teže i teže spajaju kraj s krajem", izjavio je fra Vilček Novački, organizator rada Pučke kuhinje na Svetom Duhu.

Boli neimaština, ali i samoća

Pomažu deseci volontera, a sve je više mladih pa je danas podijeljeno 500 obroka. Prvi je put ovdje pomagala Ivana Landeka. "Prvi put jer smo dobili slobodan Badnjak na poslu, pa sam došla da iskoristim dan, znala sam da treba pomoć", ističe.

Zadatak volonterke Dijane bio je dijeliti ribu. "Trudimo se svima omogućiti da dobe barem dio nečega", kaže. Jer nekima su ovo jedini obroci na koje mogu računati.

"Crkva u Gundulićevoj, a sad i ova, pružili su mi hranu, odjeću, obuću. To u današnja vremena znači jako puno. Ja bih bila sretna da i naša država učini više za nas", smatra Ružica koja je jedna od korisnica Pučke kuhinje na Svetom Duhu.

Podjela hrane na Božić

Ni na Božić ova pučka kuhinja neće zatvoriti svoja vrata. U 15 sati bit će podjela hrane.

"Odojak, francuska, slatki paket bit će i sokova, kuhanog vina da jednostavno i oni dožive radost Božića poput nas. I oni su ljudi poput nas samo dogodila im se u trenutku života nesreća, ostali su bez svega i sad moraju ići od kuhinje do kuhinje", kaže fra Vilček.

Od neimaštine, mnogima na blagdane teže pada samoća. "Pada mi samoća najteže, ali doći ću ovdje ako bude ručak u 15 sati pa ću se malo opustiti veseliti barem nekako", kaže Vera.

Za blagdane nitko ne bi trebao biti sam jer svi zaslužuju osjetiti čaroliju zajedništva.