Sjećate li vatrogasca koji je, iako je bio na godišnjem, gasio požar u Tučepima? Ponovno nas je oduševio!

"Ja sam tu još uvijek na ljetovanju. Evo me! Na ljetovanju, već pet godina svaki put ide uniforma sa mnom. Moja žena je luda radi toga. I tri ili dva tjedna miruje sve i tako sam rekao i ove godine: Dečki kad ja odem za Zagreb bit će sve mirno međutim, evo, nastala je ova kataklizma. Ali, ima, ima tu Boga, riješit ćemo mi to", rekao je Josip prije nekoliko dana nakon što je spašavao Tučepe zajedno s dalmatinskim kolegama.

U našu redakciju stigla je molba jednog inženjera:

"Želim Damiru i njegovoj obitelji platiti ljetovanje. Po mogućnosti negdje izvan Hrvatske kako ne bi opet radio na odmoru".

Josip Fabijanić, zagrebački vatrogasac, o tom nije znao ništa kada ga je u postaji posjetila reporterka RTL-a Danas, Ružica Đukić.

Nakon prvotnog šoka izgovorio je riječi kojima je potvrdio ono što je javnost već o njemu mislila:

"Gospodinu hvala i hvala u ime moje obitelji. Ako postoji takva volja kod gospodina da nagradi neki posebni trenutak, neku posebnu osobu… hvala mu. Meni se u glavi vrti jedan dečko iz Vukovara. Damir, ako se ne varam. Šesnaest godina ima, kao moje dijete".

A onda je uputio i poruku Damiru Pejiću:

"Ja ću Damire tebi to prepustit jer tebi su ta sredstva puno bitnija i puno bitnije ti je da u životu kreneš u jednom ljepšem svjetlu, da za tebe bude neki ljepši trenutak od one patnje koju si prolazio. Damire, za tebe. Ok? Može? Drži se stari".

Nije ovo priča samo o skromnosti i davanju za društvo i druge ni o onima kojima je njihov posao - poziv, puno je više i od toga. Ovo je priča kako se voli svoja zemlja i njihova djeca. Priča koja je još jednom pokazala da su najsnažniji oni koji se ne boje pustiti suzu.

"Nekaj i muškarci plaču", priznao je na kraju Josip iako je prvo tvrdio da je to znoj.