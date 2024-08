Obojica su dirnuli i rasplakali Hrvatsku, a mi smo ih danas povezali. S jedne strane hrabri mladić Damir Pejić koji se po drugi put bori s leukemijom. S druge vatrogasac Josip Fabijanić iz JVP Grada Zagreb koji je odbio besplatno ljetovanje želeći da ta sredstva dobije upravo 16-godišnji Damir.

Nakon što smo emitirali prilog u kojem se vatrogasac odriče svoje nagrade i želi je dati Damiru dječak ga je poželio upoznati.

"Želio bih upoznati vatrogasca koji je zbog mene odbio besplatno ljetovanje", izrazio je želju bolesni Damir Pejić, a bolesnom djetetu želje se ne odbijaju.

Susret je bio posebno emotivan i nije mogao proći bez suza.

"Puno mi znači tako nešto. To ste ipak vi zaslužili, to je vaša nagrada", kazao je Damir Josipu, a on mu je odgovorio:

"Onaj gore je htio da tako bude".

Zagrebački vatrogasac Damiru je donio dva dara. Majicu svoje postaje u veličini koja sada odgovara Damiru. I onu veću, kad ozdravi i ojača. "Niste trebali, trebali smo mi vama poklon donijet. Na dobroti. Eto, hvala vam još jednom", kazao je Damir Josipu.

A onda je Josip iz rukava izvukao još jedno iznenađenje. "Iduće godine, iduće ljeto ćemo ti i ja spojit Vukovar i Zagreb. Završit ćemo u Tučepima. Ti ćeš sa mnom i mojim klincima ljetovat zajedno", kazao je Josip Damiru koji je s oduševljenjem pristao.

"Bit ćeš moj gost, a društvo će ti radit moji klinci", istaknuo je Josip.

Damirova baka Jela Pejić bila je presretna i rekla da joj je drago što su se upoznali. "Predivno je vidjet tako dobrog čovjeka", kazala je.

"Čovjek je stvarno pokazao da je dobroga srca i da je zaista heroj i nekako teško je pronaći riječi u tim svim emocijama sreće.", kazao je Damir.

"Stvarno je za mene top heroj. Ušao si u moje srce i gotovo je. Ti si moj", kazao je Josip Damiru.

Damir nikad nije bio u Dalmaciji, ali zato sljedeće ljeto sigurno ide. Da bi Damir sljedeće godine otišao na more, potreban mu je donor matičnih stanica.

Podsjećamo da se sutra u Vukovaru održava velika akcija darivanja krvi Zaklade Ane Rukavine. Akcija će trajati od 13 do 15 sati kako bi se pronašao podudarni donor matičnih stanica. I vi možete pomoći Damiru uplatom na broj računa njegove bake:

Jela Pejić, IBAN HR3024020063212614462