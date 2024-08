Damiru Pejiću (16) pronađen donor matičnih stanica: Donosimo prvu reakciju hrabrog dječaka

Vukovarcu Damiru Pejiću (16), koji boluje od leukemije, pronađen je podudarni donor matičnih stanica iz međunarodnog registra iz Njemačke. Ovu najljepšu vijest dana potvrdio nam je sam Damir, koji je razgovarao s našom reporterkom Ružicom Đukić.

Kako uopće opisati ovo stanje?

"Ne znam kako bih rekao, još su emocije sreće na nekom minimumu. Vjerojatno nisam ni svjestan svega toga, ali sigurno sam jako sretan što se sve konačno bliži kraju."

Kako si danas reagirao?

"Nekako kao da još nisam svjestan. Kao kad sportaši osvoje medalju pa kažu da još nisu svjesni emocija. Tako je i meni na početku. Rekao bih da sreća koja će doći još nije došla, ali zasigurno mi je drago. Konačno mogu mirne glave leći spavati, sve se bliže kraju i otići ću na transplantaciju."

Cijeli razgovor sa 16-godišnjakom koji je zbog svoje teške priče osvojio srce nacije donosimo u RTL-u Danas u 19 sati.

Podsjetimo, RTL je snimio susret Damira Pejića koji se po drugi put bori s leukemijom i vatrogasca Josipa Fabijanića iz JVP Grada Zagreba koji je odbio besplatno ljetovanje želeći da ta sredstva dobije upravo 16-godišnji Damir.

Susret je bio posebno emotivan i nije mogao proći bez suza. "Puno mi znači tako nešto. To ste ipak vi zaslužili, to je vaša nagrada", kazao je Damir Josipu, a on mu je odgovorio: "Onaj gore je htio da tako bude".

I vi možete pomoći Damiru uplatom na broj računa njegove bake:

Jela Pejić, IBAN HR3024020063212614462

