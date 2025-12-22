Odron odsjekao brojne obitelji! Umjesto ceste, zjapi provalija: 'Žao mi je tih ljudi'

Mještani Basta u Općini Baška Voda ostali su odsječeni od svojih domova nakon što se urušio jedini pristupni put do kuća koje se nalaze iznad mjesta odrona. Umjesto ceste, danas zjapi provalija. Srećom, u odronu nitko nije ozlijeđen.

Cesta koja povezuje Bašku Vodu i zaseok Bast gotovo je nestala, a stanovnici su prisiljeni svakodnevne obaveze obavljati pješice. Riječ je o jedinom prilazu automobilima za veći broj kuća, u kojima žive obitelji s djecom, starije osobe i bolesni mještani.

„Moram sad, što me boli, moram ići dolje. Pješice. A dobro, Bogu hvala“, govori jedna od mještanki, dok pogled na urušeni dio ceste kod mnogih izaziva strah i nelagodu. Već treći dan Marinko iz Basta pješice ide do prve trgovine, udaljene nekoliko kilometara.

„Nezgodno je. Puno nas je starijih, ne možemo ići. Ima gore i male djece i ne daj Bože da se nešto dogodi “, upozorava Marinko.

Dugogodišnja nebriga

Mještani tvrde da su godinama upozoravali na opasnost od urušavanja tog dijela ceste, no reakcije nadležnih nije bilo sve do petka, kada su se tone kamenja srušile u provaliju. U strahu od odrona već dugo živi i Ivica Radić, čija se kuća nalazi tik uz klizište.

„Kad bi kamion prolazio, ja bih se maknuo dolje jer nisam bio siguran da se ovo neće urušiti. Imam iskustva, radio sam gore… Trebalo je na vrijeme napraviti put, a tek onda davati dozvole za gradnju kuća“, kaže Radić.

Odron se dogodio tijekom iskopa na zemljištu predviđenom za gradnju obiteljske kuće. Investitor je po odronu odmah obavijestio sve nadležne službe, a po nalogu Općine Baška Voda jutros je započela sanacija.

„Je li to mjesec dana ili mjesec i pol, teško je reći. Najbitnije je da se cesta napravi kako spada i da se problem riješi. Žao mi je svih tih ljudi gore. Komuniciramo s njima i pokušavamo objasniti situaciju. Ovo se moglo dogoditi i bez nas“, rekao je Stipe Filipović, predstavnik investitora.

Mještani upozoravaju da je stanje prometnica u zaseocima Bast i Topići već dugo katastrofalno te da je riječ o posljedicama višegodišnje nebrige i neulaganja u komunalnu infrastrukturu. S time se slaže i novi načelnik Općine Baška Voda, Vjekoslav Radić. „Ovo nije prva ovakva situacija s kojom smo se suočili otkad smo preuzeli odgovornost za općinu. Nedavno se dogodila još jedna slična situacija u manjem obujmu. Imamo problema i u Topićima, u Bratušu, na više lokacija“, rekao je Radić.

Uoči najavljenih obilnijih kiša i blagdana koji su pred vratima, mještani se s pravom pitaju kada će ponovno moći normalno i sigurno doći do svojih domova.