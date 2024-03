Uskrsnice će ove godine dobiti zaposleni u javnim i državnim službama, čak 70 posto zaposlenih kod privatnika, ali i umirovljenici, u više od 60 gradova i općina. Među najvećim uskrsnicama će dobiti u Velikoj Gorici, 110 eura. Detalje donosi Marko Šiklić.

No, umirovljenici nisu do kraja zadovoljni stanjem u zemlji pa su pokrenuli i peticiju. U RTL-u Danas gostovala je predsjednica udruge umirovljenika, Jasna Petrović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na početku se osvrnula na najavljene uskrsnice umirovljenicima. "Smiješno je govoriti na lokalnoj razini nesistematski utvrđenim od 20 do 110 eura uskrsnicama. 25 posto svih zagrepčana su stariji, i sigurno su mnogi na rubui siromaštva". kazala je. "Prema našim izračunima, linija siromaštva od 570 eura, 75 posto ih je ispod", kazala je.

Ignorira ih od prosinca

Zbog malih mirovina, pokrenuta je i peticija. "Za sada imamo informacije oko 2000 potpisa s terena, a online imamo oko 3000 potpisa. Mi smo tek u četvrtak najavili peticiju. Sigurni smo da će većina umirovljenika to potpisati i da ćemo uspjeti skupiti veliku brojku", kazala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nevjerojatno je da se ministar Piletić po društvenim mrežama iščuđava zašto mi krećemo s peticijom. Jako je čudno da nas on ignorira od prosinca. Na tom sastanku nacionalnog vijeća u prosincu on nam nije dao da raspravljamo i predlažemo, nego se sam očitovao na neke naše prijedloge. To je neozbiljno, tako se ne vodi socijalni dijalog. Bojimo se da ovaj ministar nije osvjestio stvarno stanje očaja i poniženja starijih osoba u Hrvatskoj", kazala je.

"Sigurno nas čuje. Brojke govore na našu stranu. Zatražili smo da se povećaju mirovine, i to odmah. 10,5 posto mirovina je zakinuto od 1999. godine kada su krivo izračunali prvu aktualnu vrijednost mirovine. Mi tražimo to natrag, to je povrat duga. Tražimo da se uvede 13. mirovina. Ako to ima većina zemalja, ako to baš ovih dana pokreće Slovenija, u Portugalu i Španjolskoj imaju 14 mirovina…Doista je šokantno da se on čudi. čemu se ima čuditi? Zatražili smo i da se uvede konačno promjena modela usklađivanja, da bude 100 posto povoljnijeg indeksa", kazala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa