Ravnatelji su, ali i dežurni liječnici. Jer zbog nedostatka osoblja, čelnici javnih bolničkih ustanova često na odjelu rade s pacijentima.

"Najviše se radi o poslovima koji su zapravo deficitarni, u kojima nema dovoljno liječnika i zbog toga oni moraju raditi značajan broj prekovremenih sati, a prekovremeni sati su zapravo najskuplji način za odrađivati posao", kaže član Izvršnog odbora HUBOL-a Nikola Prpić.

Uz osnovnu plaću čiji je koeficijent odredila Vlada, neki ravnatelji naknadu primaju za dežurstva i pripravnost pa po plaćama odskaču od svojih kolega.

Najplaćeniji ravnatelji

Najveću prema imovinskim karticama ima ravnateljica kninske bolnice, gotovo 7.800 eura neto. Slijedi ravnateljica bolnice Bjelovar s oko 7.200 neto, dok ravnatelj KBC-a Osijek prima nešto više od 7.100 eura neto na mjesec. Oko 6.600 neto ima ravnateljica Specijalne bolnice u Dugoj Resi, a sličan iznos dobiva i čelnik dubrovačke bolnice.

Foto: RTL Danas

Mogu li kvalitetno obavljati više poslova, ministrica odgovara.

"Moj osobni stav je da su to visokoodgovorne pozicije koje iziskuju dobre menadžerske poluge i činjenica je da ako u zdravstvenoj ustanovi postoji više problema. Mala je vjerojatnost da se netko može na jednako kvalitetan način posvetiti i jednome i drugome", kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić (HDZ).

Kako do liječnika?

U Hrvatskoj, tvrde u Liječničkom sindikatu, nedostaje oko 1.500 liječnika. Najviše se to osjeti u manjim sredinama. "To sve upućuje na to kako mi na nacionalnoj razini još uvijek nemamo riješen način poticanja liječnika da otiđu iz mjesta obrazovanja u neko manje mjesto gdje bi onda mogli obavljati liječničku djelatnost i za područje nekakve posebne skrbi", komentirao je Prpić.

Ministrica je rješenje, čini se, pronašla pa za RTL Danas najavljuje reviziju dežurstava. "Možda u apsolutnom broju ne nedostaje liječnika. Mislim da se moramo dobro reorganizirati, a primarno moramo sagledati broj dostupnih liječnika u dežurstvima na razini Hrvatske da li imamo ujednačeno pa i u tome vidim mogućnost rješavanja problema", kaže ministrica. Oko dežurstava? "Revizija broja dežurnih jer sigurno da nećete naći u velikim gradovima tipa Zagreb, u Rijeci, Osijeku i Splitu da tamo nedostaje liječnika, tamo ne nedostaje, nedostaje u manjim gradovima", dodaje ministrica.

Kako stimulirati liječnike da iz većih sredina odu raditi u manje? Na tome se radi u Ministarstvu, a sve kako bi se smanjio prekovremeni rad.