Liječnicima opće prakse prekipjelo, imaju i krivca: 'Sjede u uredu i smišljaju nove kazne'

Kontrola bolovanja, kućnih posjeta, naloga za sanitetski prijevoz - liječnici obiteljske medicine tvrde stalno su izloženi opomenama, prijavama i novčanim kaznama.

"Kolegica je imala kontrolu bolovanja, upisala je da se pacijent mora javiti za sedam dana na kontrolu, nije upisala striktan datum i to je razlog zbog kojeg joj je HZZO izrekao opomenu", otkrila nam je liječnica obiteljske medicine i članica Izvršnog odbora KoHOM-a Davorka Došen-Mrak.

Tvrde da 98 posto svih kontrola HZZO vrši u njihovim ordinacijama. Nezadovoljni uvjetima u kojima rade, ove subote točno u podne prosvjedovat će pred njihovom zgradom.

'Sjede u uredu i smišljaju nove kazne za nas liječnike'

"U HZZO-u netko sjedi u uredu i smišlja nove i nove kontrole i nekakve nove kazne za nas liječnike. Ja bih to nazvala ovako - selo gori, a baba se češlja", nezadovoljno poručuje predsjednica Koordinacije liječnika obiteljske medicine Zrinka Huđek-Leskovar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministricu zdravstva Irenu Hrstić najava prosvjeda je iznenadila. Tvrdi da se o problemima u primarnoj zaštiti s liječnicima razgovara, a o kontrolama kaže: "Kada se uspoređuje broj kontrola u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolničkoj, u apsolutnom broju to je veće. Morate gledati da je svaki liječnik obiteljske medicine jedan poslovni subjekt te da je cijela bolnica također jedan poslovni subjekt jasno je da su bolnički sustavi neusporedivi".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Liječnici traže administrativno rasterećenje, da uz medicinsku sestru ili tehničara dobiju i trećeg člana tima te da se broj pacijenata u ordinacijama smanji.

'Imam 1890 pacijenata i svojoj skrbi'

"Ja imam u svojoj skrbi oko 1890 pacijenata, to je ogromno opterećenje u danu. To je 40-ak mailova, to je nebrojeno telefonskih kontakata, to je preko 100 pacijenata u danu", upozorava liječnica Došen-Mrak. Tvrde, sve to razlog je zbog kojih mladi liječnici ne žele specijalizacije iz obiteljske medicine dok istovremeno liječnika nedostaje, a ordinacije ostaju prazne.

"Sada nije da nam liječnika nedostaje u ruralnim sredinama i na otocima sada ih fali i u gradskim sredinama. Da nema naših kolega koji bi već odavno mogli biti u mirovini mi bismo odavno imali kolaps primarne zdravstvene zaštite", upozrava Huđek-Leskovar.

Iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje poručuju da su o prosvjedu doznali iz medija. "HZZO je tijekom studenog i prosinca 2024. održao sastanke s predstavnicima KoHOM-a na kojima smo predložili da nam dostave svoje prijedloge izmjena ugovora koje do danas nismo dobili", odgovaraju iz HZZO-a.

Liječnici su jasni. Predložene ugovore s HZZO-om neće potpisati, a o svojim uvjetima rada žele ravnopravno pregovarati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa