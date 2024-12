Boris Mišević zaplesao s vatrogascem: 'Radimo akciju...'

U zagrebačkoj Dubravi traje prava blagdanska čarolija. Razgovarali smo s Rominom Grubišić, vatrogaskinjom DVD-a Dubrava i doznali kakve veze vatrogasci imaju s Djedom Božićnjakom.

"Htjeli smo u današnje vrijeme, kada je sve sivo i tužno, i kada se događa toliko ružnih stvari, malo uljepšati ljudima i donijeti im duh Božića i blagdana", objašnjava nam Grubišić.

DVD Dubrava obilazi cijelu Dubravu, sva okolna mjesta. "To traje do 20.12. Završavamo s malim domjenkom i onda je to sve za ovu godinu", dodaje nam vatrogaskinja.

Foto: RTL Danas/Screenshot Ukrašeni vatrogasni kamion

'Djeci dajemo poklone'

Razgovarali smo i s djecom koji su se okupili na ulicama Čučerja. Jedan dječak kaže da mu je Djed donio slatkiše te da ih je zaslužio. "Super je. Dobili smo slatkiše, bombone", uzvikuju djeca.

Uspjeli smo popričati i s još jednim vatrogascem. "Radimo akciju kako bismo usreći djecu. Napravili smo božićnu bajku, malo okitili kamion i dajemo poklone djeci", opisuje nam vatrogasac.

Za kraj javljanja uživo, s jednim vatrogascem smo čak i zaplesali.

Foto: RTL Danas/Screenshot

