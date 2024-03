Dok je u ponedjeljak u Slavoniji ostajalo uglavnom suho pa i prilično toplo uz 20 Celzijevih stupnjeva, u ostatku zemlje bilo je prilično kišovito i svježe. Obilna kiša pala je u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji uz olujno jugo.

U Zadru je tijekom prošle noći pala rekordna dnevna količina oborine za ožujak, čak 164 milimetra. Popriličan je to ekstrem. To je primjerice dva i pol puta više nego inače u cijelom mjesecu, a palo je to u manje od 12 sati tijekom prošle noći. Time je već sada u Zadru ovo najkišovitiji ožujak otkad postoje mjerenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Moguć rekord i u Kninu

Još poneki rekord dnevne oborine moguć je nakon daljnje obrade podataka, na primjer u Kninu gdje je od jučer do danas u 12 sati palo 108 milimetara kiše.

Srećom, glavnina ovotjednih oborina je iza nas. Frontalni poremećaji odmiču dalje na istok, ali i sutra ostajemo još u ciklonalnom polju, doduše sve slabijem. Pritom će postupno jačati greben anticiklone sa zapada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vrijeme u utorak

U utorak ujutro i prijepodne još dosta oblaka, povremeno s kišom, češćom u središnjim predjelima i na jugu, u Dalmaciji i u obliku lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Ponegdje i magla, uglavnom oko gorja uz samo slabu kišu, koja će izostajati na sjevernom Jadranu, a još uvijek i u Podunavlju.

Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, zapadni, duž obale i bura, samo još na krajnjem jugu jugo. Jutro uglavnom malo hladnije, tj. prohladno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj kiša sve rjeđa, na zapadu i prestaje, a čak može nakratko proviriti i malo sunca. Vjetar uglavnom slab, u Podravini povremeno umjeren sjeverozapadni. Temperatura slična ili samo malo viša, oko 12 stupnjeva.

Na istoku oblačno, ponegdje i tmurno, samo uz slabu kišu, tek navečer na krajnjem istoku. Bit će osjetno svježije nego danas, posebice na umjerenom sjeverozapadnom vjetru. Bit će oko 11 Celzijevih stupnjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Dalmaciji djelomično razvedravanje, još poneki pljusak moguć na krajnjem jugu. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, na otvorenome moru pojačan, a temperatura između 14 i 16 Celzija.

Na sjevernom Jadranu i u gorju smanjenje naoblake, na otocima više sunca. No, na širem riječkom području moguće malo kiše, a u najvišem gorju prolazno u obliku susnježice i snijega. Najviša dnevna temperatura između 13 i 15, u gorju od 7 do 11 Celzijevih stupnjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do kraja tjedna na kopnu

U nastavku tjedna na kopnu sve stabilnije. Još samo u srijedu malo kiše, većinom samo na istoku zemlje. Od četvrtka sunčanije, tek u subotu nešto promjenjivija sredina dana. Ujutro nakratko magla, pri tlu moguć i slab mraz, osobito u četvrtak i petak. Danju zato sve toplije, od petka nerijetko uz visokih 18 ili 19 stupnjeva.

Do kraja tjedna na moru

Na Jadranu pretežno sunčano i razmjerno toplo, samo u početku još na krajnjem jugu moguć koji lokalni pljusak, a malo više oblaka stizati će i za vikend. Od petka i vjetar sasvim slab, a tada i na moru raste vjerojatnost za mjestimičnu jutarnju maglu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: U Zadru pale rekordne količine kiše: 'Vrilo je na svakom koraku'