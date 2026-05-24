Najmlađi jurili za zmajevima, odrasli oživjeli uspomene: 'Mene je tata vodio, od trske smo ih pravili'

U Osijeku topao, sunčan i vjetrovit dan – idealan za 55. manifestaciju Zmajevi nad gradom. Netko se trudio izraditi što kreativnijeg zmaja, a netko pustiti ga što više u nebo, no u zabavnom nedjeljnom obiteljskom druženju uživali su svi.

Zmaj u letu, visoko na nebu uistinu izgleda impresivno.

"Treba ti zmaj, pa onda imaš ovaj silk, pa moraš sa zmajem trčati pa će ti se onda uhvatiti u zrak", kaže djevojčica Greta.

A zmaj je zmaj pa i u zraku treba znati s njim. "Ja sam ga pustila i onda je došao jaki vjetar pa je onda odletio toliko visoko i onda kad sam se umorila onda sam ga privlačila do sebe, a to je bilo teško, ja vučem 100 godina", kaže djevojčica Ema.

Greta i Ema već godinama puštaju zmajeve i prave su instruktorice zahvaljujući onima koji su i njih učili. "Tata me sve naučio i puno mu hvala", kaže Ema.

Zmajevi su nad gradom i na 55. osječkoj zmajadi pa se tradicija nastavlja. "Mene je moj otac vodio kad sam bio mali, evo i one kako redom koja je dolazila, svake godine smo tu", kaže Krešimir Bosak iz Osijeka.

Za cijelu obitelj

Tate, mame i djeca zajedno u zanimljivom i nesvakidašnjem obiteljskom druženju. "Prijepodne nedjeljno savršeno, za mališane da uživaju, vidite ima puno ljudi i baš je predivno", kaže Toni Žeravica iz Osijeka.

"Ovo je djeci zanimljivo, ovo ih zabavlja tako da super nam je, zabavljamo se", kaže Marijana Šterle iz Osijeka.

"Nama je prijatelj pomogao da uopće ga u zrak pustimo tako da evo, trčati, probati nekako da ulovite vjetar i to je to", kaže Ivona Žeravica iz Osijeka.

Najmlađi koji to najbolje znaju i osjećaju, otkrivaju nam da je uz vjetar najvažnije još nešto. "Dobro raspoloženje", kaže djevojčica Lea.

A dobro raspoloženi bili su svi, mali su bili kao veliki, a veliki se sjećali svog djetinjstva.

"Od trske smo pravili zmajeve i dolazili na zmajade, s dugačkim repom jel, baš vraća u mladost", kaže Pavao Matoušek iz Osijeka.

'Vidimo se iduće godine'

Zadovoljni i organizatori Zmajeva nad gradom.

"Svi zmajevi su u zraku, cijelo vrijeme pristižu automobili, cijelo vrijeme na livadi ima zmajeva tako da smo izrazito zadovoljni", kaže Terezija Blekić, voditeljica Centra tehničke kulture Osijek.

Suorganizatori iz moto kluba posjetiteljima su omogućili i vožnju motociklima.

"Imamo izloženu cijelu paletu svih motocikala od choppera, trkaćih motora pa tko što voli neka izvoli", kaže Zdravko Bošnjak, predsjednik Moto-kluba Osijek.

Bikeri su vozili posjetitelje, ali se okušali i u puštanju zmajeva.

"Borba je, gledamo sad uhvatiti jednog od motora da ga možda zaletimo preko piste", kaže Matej Cvitković iz Kondrića.

Na zmajadi je svatko uživao na svoj način, a poruka na odlasku bila je - vidimo se iduće godine.