Što povezuje milijun i 200 tisuća ljudi na ovim izborima? Odgovor je jednostavan - mala mirovina. Starosna mirovina u prosjeku iznosi 561,45 eura, a prima je 520 tisuća umirovljenika.

"Pogledajte umirovljenike, koliko ih ima u Hrvatskoj. Da svi glasamo za njih, oni ne mogu napraviti ništa", tvrdi Tomica Klipčić iz Zagreba. Upravo zato su pred izbore svi krenuli po njihove glasove. Međutim, Nada iz Zagreba nije optimistična o većim mirovinama: "Svi žele podići, a neće biti ništa kad pobijede, eto, to vam mogu reći."

U kampanju je krenula i umirovljenička koalicija. Nešto su sporiji od drugih jer kažu da su stariji, ali tvrde da ne vjeruju ničijem obećanje. "Svi mogu obećati što ih je god volja, ne plaćaju PDV. Ovi koji su bili parlamentarna stranka 4 i više godina, imali su priliku sve to napraviti. Nisu napravili ništa nego su se umirovljenika sjetili pred izbore. E, ne trebate ni sada", poručuje Milivoj Špika iz koalicije Umirovljenici zajedno.

HDZ u koaliciji ima Hrvatsku stranku umirovljenika i time garantira da su im u fokusu. "Vidjeli ste i promjene zakona koje su dovele do promjene najnižih mirovina, podigli smo ih, indeksacija koja je pratila plaće pa se mirovine povećavaju svakih 6 mjeseci, obiteljske mirovine 27 posto", nabrojao je premijer Andrej Plenković. HDZ-ovo obećanje je da će prosječna mirovina biti 750 eura, identično kao i u program SDP-a. "Kao što kradu milijarde iz INA-e, kao što kradu željezo s gradilišta, tako su uzeli SDP-ov program i doslovno ga prepisali. Već na prvom rebalansu proračuna za 2024. planiramo uvesti trajni dohodak od 10 posto svim umirovljenicima", poručio je Peđa Grbin (SDP).

Možemo! ne želi bombastične najave i cifre nego povećanje od 10 posto. Cilj je da starosna mirovina dosegne 60 posto plaće. "Ono što je moguće je to učiniti u mandatu na način da se svake 4 godine mirovine povećaju za 2 i pol posto povrh redovitih usklađivanja", objašnjava Damir Bakić (Možemo!). Ivan Vilibor Sinčić u ime Domovinskog pokreta tvrdi da treba ukinuti drugi mirovinski stup jer je on pljačka. "Treba raditi na dodatnoj vrijednosti, povećavati plaće i broj radnika. Kvalitetnih, a ne nekakvih privremenih koji će raditi za minimalac, koji nemaju veze s ovom zemljom. Jedino tako možemo imati ikakvu šansu da povećamo mirovine u budućnosti", rekao je Sinčić.

Most pak nudi ukidanje poreza na mirovine te umanjenje starosne dobi za odlazak u mirovinu za sve majke. Upozoravaju da se ne može živjeti ispod 600 eura. "Ne dolazim iz inkubatora na Zrinjevcu, iz ovih elitističkih krugova. Naše bake, naši djedovi žive na taj način i svjesni smo tih problema i napravit ćemo sve da se to riješi", kazao je Nikola Grmoja. Predlažu i mirovinski staž za vrijeme studiranja, ali koalicija Umirovljenici zajedno tvrdi da su to plagirali od njih. Također za sebe tvrde da su jedina iskrena opcija svim umirovljenicima, a žele izračun mirovine na bazi 75 posto iznosa neto plaće u 10 najboljih godina i ukidanje penalizacije svima nakon 65. "Nemamo ideološke predznake, mi smo umirovljenici", poručuje Lazar Grujić iz koalicije Umirovljenici zajedno.

