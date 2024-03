Krenula je bitka i za svaki umirovljenički glas. Više od 700 tisuća ih je dobilo jednokratnu novčanu pomoć! Starijim Zagrepčanima stiže i besplatan javni prijevoz.

Svaki treći umirovljenik u Hrvatskoj je siromašan. Bar malo radosti, uoči Uskrsa, donio im je jednokratni dodatak od 50 do 160 eura. Gospođa Ana dobila je 65 eura, a na pitanje je li joj to dovoljno odgovara: "Ne. Nije." Gospođa Nada pak ističe: "Savršeno. Sve dobro dođe." Gospođa Vlasta smatra: "Trebali bi povisiti mirovinu svima, a ne dodavati dodatke jer to je nepravedno." Gospodin Miro ovako to vidi: "Kupuju glasove. I sad guraju tu siću, kad dođu na vlast opet će biti po starom."

Riječ je o osmom dodatku onima s mirovinom do 880 eura. "Ovom odlukom je obuhvaćeno 724 699 korisnika, za što je osigurano nešto malo manje od 70 milijuna eura", rekao nam je Ivan Serdar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Zagrepčane čeka još jedan dar. Od 1. lipnja, stariji od 65 godina javnim prijevozom vozit će se besplatno. Gospođa Marta na to kaže: "Jako sam radosna. Od čega će ZET živjeti ne znam, ali jako jako dobro." I drugi Zagrepčani ističu: "Odlično! Dobra ideja za to. Super! Konačno. Bravo!" Gospodin Boris dodaje: "To je jako lijep gest da tako grad Zagreb da nama umirovljenicima da se možemo voziti."

Vozit će se besplatno njih gotovo 160 tisuća. Iako dolazi uoči izbora, tajming odluke većini nije sporan. Gospođa Zrinka ističe: "Samo smo čekali da im financije srede. Mislim da nije povezano s izborima." Gospodin Drago dodaje: "Lako moguće, ali to bi trebalo biti normalna stvar." A gospodin Muharem poručuje: "I da jest povezano, mene ne smeta." Gospođa Marta ističe: "Ja vjerujem da neće nas toliko uvrijedit da bi to samo prigodno bilo pa onda nam povući to."

Iz Sindikata ističu da ove mjere nisu dovoljne. Peticijom traže veće mirovine odmah. "Naravno ne treba sumnjati da je to napravljeno iz tog razloga kako bi neke starije osobe, umirovljenici, zaokružile listić onih stranaka koje im to nude", rekao nam je Igor Knežević, glavni tajnik Sindikata umirovljenika Hrvatske.

A nudi im se u programima sve i svašta jer svima je jasno, najveći birački bazen upravo su umirovljenici.

