Danas je počela isplata jednokratnog novčanog primanja radi ublažavanja posljedica rasta troškova života korisnicima mirovine. U ovoj isplati novac će dobiti 724.699 korisnika mirovine ostvarene u Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju s prebivalištem u RH zatečenim u isplati mirovine za mjesec veljaču 2024., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u RH za veljaču 2024. godine ne prelazi iznos od 880 eura.

Koliko će tko dobiti?

Za ovu isplatu osigurano je 69.718.740,00 eura iz proračuna poručili su iz HZMO-a. Za 98. 912 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 320 eura isplatit će se 160 eura jednokratno, za 218.130korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 320,01 do 460,00 eura isplatit će se120eura, za 204.644 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 460,01 do 600 eura isplatit će se 80 eura, za 119.505 korisnika s mirovinom od 600,01 do 730 eura jednokratno će se isplatiti 60 eura, te za 83. 508 korisnika mirovine koji primaju mirovinu od 730,01 do 880 eura jednokratno će se isplatiti50 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Korisnicima koji su ostvarili ili će ostvariti mirovinu do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024., ako im svota mirovine isplaćena za veljaču 2024. ne prelazi iznos od 880 eura, u obveznom mirovinskom osiguranju s prebivalištem u RH, kao i korisnicima s tzv. inozemnim elementom (korisnici hrvatske mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva, korisnici samo inozemne mirovine te korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu) te korisnicima mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, isplata JNP-a izvršit će se u lipnju 2024. godine, i o tome će korisnici biti pravodobno informirani", izvijestili su iz HZMO-a.

Korisnici s inozemnim elementom, kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 880,00 eura, a koji će mirovinu ostvariti do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024. obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. svibnja 2024. dostaviti dokaz o netoiznosu mirovine za mjesec veljaču 2024. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine, koja će biti dostupna na WEB-stranici HZMO-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ivanovih 40 godina staža vrijedi - 120 eura pomoći. 'To je crkavica, ne stane ni pod nokat'. Stiže li 13. mirovina?

Tekst se nastavlja ispod oglasa