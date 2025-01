Posjetili smo veleposlanicu Kanade: Pokazala nam je domišljatu metodu kojom uči hrvatski

Voli ćevape i burek. Od hrvatskih gradova najdraži joj je Rovinj. I ima zarazan osmijeh. U našoj rubrici "Bez protokola" ove subote predstavljamo Jessicu Blitt, veleposlanicu Kanade koja nas je ugostila u svom domu.

Jessica Blitt ima široki osmijeh na gotovo svakoj fotografiji. Više od godinu dana predstavlja Kanadu u našoj zemlji. Ali uz Hrvatsku pokriva i Kosovo. Kanadska veleposlanica posebna je po mnogo čemu, pa i kreativnom učenju našeg jezika. "Jedan od načina je upotreba stripova, jer kad smo bili u Rimu, naučili smo talijanski. A mnogi talijanski stripovi su jako popularni u Hrvatskoj, kao Dylan Dog, Alan Ford, kojeg još nisam počela čitati, ali znam da je popularan. Imam talijansku verziju i hrvatsku pa uspoređujem stranicu po stranicu“, poručuje veleposlanica Blitt.

Bogato iskustvo u diplomaciji

U njezinoj rezidenciji sve ima svoje značenje. Na posebnom mjestu je mornarska kapa prethodnice, ali jedna stvar ima najposebnije mjesto. Riječ je o posebno napravljenoj kanadskoj zastavi od perli. Kanadska veleposlanica emotivno nam je opisala upravo to: "Moja majka je ovo napravila za mene. Ona je umjetnica. I htjela je napraviti nešto posebno da ponesem sa sobom. Došla je na ideju da ovo napravi. Napravila je to savršeno. Ona je sve to izmjerila. To je javorov list, što nije baš najjednostavniji dizajn, jer nemamo baš ravne linije."

Jessica Blitt 23 godine radila je u diplomaciji. Sada je prvi put u ulozi veleposlanice. Imala je iznimno značajne događaje - od konferencije posvećene ženama u znanosti koju je organizirala s poznatim Hrvatima i znanstvenicima poput Igora Štagljara, do utrke Terry Fox run koja je ove godine obilježila 25. obljetnicu. "Nevjerojatno je bilo vidjeti entuzijazam i oduševljenje Hrvata za kanadskog junaka", dodaje Blitt.

Ove godine u Hrvatsku je stigao i poseban gost. Brat Terryja Foxa, Fred. "On je bio oduševljen, odveli smo ga u školu gdje je djeci govorio o životu svog brata. Imali smo odlična pitanja i odgovore. Djeca su ga pitala kakav je bio, kako je bilo odrastati s njim. Zanimalo ih je koja je utrka bila najbolja, jer je bio svagdje po svijetu. On je rekao - 'Ne govorim sad zbog vas, ali iskreno - Hrvatska, jer je bila veća od Londona nedavno, ali i New Yorka. Ovdje je bilo 45 tisuća ljudi'", poručila je veleposlanica.

Voli ćevape i burek

Blitt slobodno vrijeme provodi u druženju s drugim diplomatima. Vikendima sa suprugom voli planinariti i trčati. Priznaje, nekad je bila vegetarijanska, ali sada voli svu hranu. Pogotovo hrvatsku – od ćevapa do bureka, ali ne voli pretjerivati. Kanadska hrana je, kaže, kombinacija svega. Veleposlanica objašnjava: "Mi smo multikulturalno društvo, pa je i naša hrana kombinacija svega. Kanadska hrana je indijska hrana, kineska, hrvatska. Sve. Javor je poseban, 71 posto svjetskog izvoza proizvoda od javora dolazi iz Kanade." Javor stavljaju u sve, čak i u kavu jer je prirodan šećer. On im je i na zastavi i ima jako veliko značenje.

Veleposlanica je ponosna što svoju zemlju može predstavljati, iako najpopularniji kanadski sport – hokej - ne igra. Hrvatsku je u malo više od godinu dana koliko je ovdje, već zavoljela. "Moj prvi put izvan Zagreba bio je Rovinj. I uživala sam. Ima nešto posebno u tome - veličina grada, obala, malo brdo. Crkvica. Predivno je. Split i Dubrovnik su sjajni, Šibenik poseban, ali nešto je posebno ipak u Rovinju", ističe Blitt.

Prva godina je iza nje. U budućnosti ju čeka pregršt novih prilika za upoznavanje hrvatskih gradova i novih prijatelja.

