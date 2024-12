U gostima kod veleposlanice Srbije: 'Ako serviram štrukle s ajvarom, hoće doći do novog skandala?'

Veleposlanica Srbije Jelena Milić godinama je bila aktivistica, a izazvala je popriličnu buru u javnosti kad je emisiju napustila zbog Aleksandra Vučića. Ona nema klasičnu rezidenciju u kojoj se izmjenjuju veleposlanici, već živi u stanu koji je sama pronašla na internetu. Voli detalje od japanskog minimalizma do konzumerističkog kiča.

"Sve što je novogodišnje, mi je srce drago", kaže. Veleposlanici Milić svako jutro počinje s mačkama koje je dovela iz Beograda i podredila im cijeli stan.

"Došla sam sa njih dvoje i mnogo mi znače. Neki put kad je čovjek sam, umoran i bolestan, mnogo mi znače. Šapi sam kupila da ne uspavaju, jer ima slomljen rep pa je malo uplašen, a Tigija sam usvojila za vrijeme covida", objašnjava. Tada je počela i izrađivati nakit, iako ga voli i kupovati. Pogotovo hrvatski.

"Ovo je Paška čipka, jako mi se svidjela. Mnogo mi se svidio medaljon. Hrvatska ima odlične suvenire", kaže. Jelena Milić prvi je put u diplomaciji. Godinama je bila aktivistica s dobrim vezama u SAD-u. 2016. Politico ju je proglasio jednom od najutjecajnijih žena. Borila se protiv Miloševićevog režima, a zbog Aleksandra Vučića napustila je emisiju.

Okružila se Hrvatima

"Bila je jedna nespretna formulacija koja me pogodila, da ne mislim o interesima svoje zemlje, a evo sad sam veleposlanica", kaže. U Hrvatsku je stigla prije dvije godine. I među najbližim suradnicima odmah zaposlila Hrvate. Osobnu asistenticu Mateu, kuharicu Jasnu i vozača Zvonimira, koji je do tada vozio dostave.

"Uživamo, uživamo, gospodin Krkač i ja imamo zajednički smisao za muziku. I onda se zna, slušamo Zaprešić, kad više ne možemo Zaprešić da dobacuje dalje, onda pređemo na CMC. Najviše CMC ili Nacional, to i Yammat", kaže. Uz hrvatsku glazbu, često se druži i s glazbenicima. Obišla je Vukovarski vodotoranj, ali se i upisala u knjigu dojmova s izrazima sućuti za nevine civilne hrvatske žrtve. Na društvenim mrežama napali su je jer se umjesto s Miloradom Pupovcem na otvorenju srpskog kulturnog centra u Glini družila sa sisačkim biskupom Košićem.

"Moj posao je da upoznam Hrvatsku, da unapređujem odnose i da se interesujem za položaj srpske manjine u Republici Hrvatskoj. I u sklopu toga ne vidim zašto ne bi obišla sisačkog biskupa", kaže. Od svih mjesta u Hrvatskoj, najviše ju je oduševio Cavtat.

Oduševljava je Cavtat

"Tamo je tata radio u pedijatrijskoj bolnici koje više nema. Cavtat je raj na zemlji", kaže. Jelena Milić ima specifičan stil odijevanja. Od 91. do danas ima sve modne časopise. Na predaju vjerodajnica predsjedniku stigla je u leopard izdanju o kojemu su svi brujali. Svi su komentirali tu košulju, a Milić otkriva "ekskluzivu":

"Naime, ja sam predavala akreditive u periodu kad Srbija obilježava jedan vrlo važan praznik primirja u prvom svjetskom ratu. Imamo jedan cvet Natalijina ramonda koji se u tom periodu nosi, jednostavno to jutro ja sam pokušava da ga stavim na bilo koji sako, bila mi je kratka ona iglica, nisam mogla, bacila sam sako, i nabila lijepo cvjetić na košulju, ne razmišljajući puno o tome, i eto, kraj priče", otkrila je. Potpuno netipična, za sebe kaže - uvijek je za druženja i vesele tulume. Na pitanje nedostaju li joj djeca te je li ju posjećuju, kaže:

"Ne toliko često koliko bi mogli. Veliki su. Imaju svoje živote i svoje pse, ali transferi novca jako dobro rade. Tako da, ja njima ne nedostajem mnogo, transferi dobro rade, primaju čekove, bitcoine, tako da transferi rade". Na kraju nas je iznenadila hrvatskim specijalitetom - štruklama.

"Hoćemo li upropastiti hrvatsko srpske odnose ako stavimo malo sa stare ajvara sa štruklama?", šali se, a Matea dodaje:

"Mislim da ne bi upropastili odnose, možemo čak staviti tanjurić sa šećerom za one koji vole u šećer…". Možda to bude novi skandal nakon leopard košulje. Od leoparda do mačaka - veleposlanici je važno da je sve u znaku životinja, jer bez svojih čupavih ljubimaca ne može zamisliti niti jedan dan.