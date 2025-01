TRAŽE MANIJAKA / Horor u Zadru: Iskočio je iz grmlja i izbo ženu nožem bez ikakvog povoda

Zastrašujući napad na zadarskoj šetnici. Žena (45) je izbodena tijekom džogiranja i s teškim tjelesnim ozljedama oporavlja se u bolnici. Horor je počeo sinoć u 20 sati i 45 minuta, kada je nepoznati muškarac iz grmlja zaskočio ženu koja je džogirala. Izbo ju je nožem i to bez ikakvog povoda. Spasila se tako što je dotrčala do prvih kuća. Počinitelj je navodno mlađa muška osoba. Nakon napada, odmah je pobjegao. A policija razgovara sa svima koji bi mogli imati saznanja, ali i pregledava sve kamere u okruženju. "To je najvjerojatnije jedna osoba koja je malo poremećena. Ovo je uvijek bilo sigurno, sam Zadar je bio siguran, baš me iznenadila takva situacija", kaže Mirjana Alaburić iz Zadra. S obzirom na vrat, rana je itekako mogla biti kobna.