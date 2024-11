Bio je na rubu smrti, a onda su liječnici izveli operaciju nezabilježenu u Hrvatskoj

U Kliničkom bolničkom centru Osijek zabilježen je povijesni trenutak u medicinskoj praksi – operacija koja je spasila život pacijentu s velikom aneurizmom na aorti. U operaciji koja je prva takva u Hrvatskoj, stručni tim Zavoda za vaskularnu kirurgiju upotrijebio je inovativnu metodu uvođenja proteze kroz preponu, umjesto tradicionalnog kirurškog pristupa koji bi bio previše riskantan za pacijenta.

Proteza je to koja mijenja način liječenja, a liječnici iz KBC Osijek su koristeći je spasili još jedan ljudski život.

„Pomogli smo čovjeku koji je imao veliku aneurizmu arcusa aorte, to je mjesto na aorti gdje se odvajaju krvne žile za glavu i za ruke, znači za mozak, uz to je to kirurški otvorenom tehnikom izrazito teško dostupno mjesto.“ kaže Tomislav Ištvanić, pročelnik Zavoda za vaskularnu kirurgiju KBC Osijek.

Inovativna metoda koja mijenja pravila liječenja

Klasično kirurško otvaranje prsišta i operaciju krvnih žila pacijent ne bi preživio pa se prvi put u Hrvatskoj primijenio ovaj operativni zahvat.

„Napravi se incizija, to jest rez u preponi kod pacijenta i napravi se rez ili ubod kroz ruku i progura se žica doslovno kroz ruku, kroz nogu, izvuče se van i kroz velike uvodnice se postavlja ova proteza.“ kaže Vedran Farkaš, kirurg na Zavodu za kirurgiju KBC Osijek.

Pri zahvatu nema otvaranja velikih šupljina i zaustavljanja srca, no i ova složena operacija uvođenja i postavljanja proteze ima kritičnu točku.

„Kad se postavlja proteza, kad je točno u određenoj poziciji prema otvoru arterije za vrat, napravi se ubrzan rad srca da se što manje miče proteza za vrijeme otvaranja, brzo se otvara da bi sjela točno na mjesto gdje treba.“ kaže Tomislav Ištvanić.

I kako bi sve krvne žile bile pravilno prekrojene.

„Da bi kod pacijenta izbjegli moždani udar ili neku ajmo reći paraplegiju ishemiju, razne komplikacije, to jest da bi krv dalje kroz krvne žile mozga i ruku normalno tekla.“ kaže Vedran Farkaš.

KBC Osijek - lider u inovacijama

U Kliničkoj bolnici Osijek u kojoj su već izveli i drugi sličan zahvat, kažu – operacije su uspjele, a pacijenti su dobro, kod kuće.

Zahvaljujući američkoj protezi, a još više znanju i iskustvu osječkog kirurškog tima koji je već nekoliko godina po broju ovakvih metoda broj 1. u Hrvatskoj.

„Nitko nema preveliki broj iskustva s ovom protezom, što se tiče Europe tu definitivno, Amerika je malo prije, kao i uvijek, to su njihove firme, njihovi proizvodi, ali u Europi smo tu definitivno u samom vrhu.“ kaže Farkaš.

Endovaskularni tim osječke bolnice prvi je i prije nekoliko mjeseci izveo sličan operativni zahvat, a sada je, poručuju, zaokružena priča koja pacijentima ubrzava i olakšava operacije te smanjuje moguće komplikacije, kao i vrijeme hospitalizacije i oporavka