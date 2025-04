U Hrvatsku stiže prvi lijek za mršavljenje na recept! Ovo mu je cijena, a evo kako radi

S 35 godina, Riječanka Slađana Gajić imala je 174 kilograma. Pokazala nam je kako je izgledala prije nepune dvije godine. Kada je shvatila da je izgubila bitku s debljinom, potražila pomoć u riječkom KBC-u, operirala želudac pa život dovela u red!

Beskrajno im je zahvalna. "Trenutno sam na 95, tu negdje i još jedno pet do 10 kila i to je to, ja ću biti ekstremno zadovoljna", kaže nam ova Riječanka pa dodaje kako je bilo puno osuda njezina izgleda: "Ima i danas i toga će uvijek biti, zato što ljudi ne shvaćaju da je debljina generalno veliki zdravstveni problem, ne zato što utječe samo na zdravlje nego prije svega utječe na mentalno zdravlje. Nemate volje, nemate motivacije, nema što obući i obuti", ne skriva simpatična Slađana.

U Hrvatsku stiže lijek za debljinu

Za sve sa sličnim problemima stiže dobra vijest. Hrvatska je prva srednjoeuropska zemlja u čije ljekarne početkom svibnja stiže novi ciljani lijek za debljinu "Wegovy“.

"Izaziva otprilike 17 posto gubitka tjelesne mase, a u trećine bolesnika možemo očekivati gubitak tjelesne mase veći od 20 posto. Značajno smanjenje opsega struka, značajna redukcija upalnih parametara u organizmu odnosno smanjenje rizika komplikacija povezanih s debljinom. Dokazano smanjuje smrtnost u osoba s debljinom i utvrđenom kardiovaskularnom bolešću za čak 20 posto", pojašnjava voditeljica Ambulante za debljinu KBC-a Rijeka Sanja Klobučar.

Na tržištu dugo vlada pomama za Ozempicom, lijekom dijabetičara, a od kraja prošle godine dostupan je i Mounjaro. Novi Wegovy moći će se kupiti isključivo uz recept obiteljskog liječnika ili specijaliste. U obliku je injekcije, a cijena će ovisno o dozi biti od 140 do 250 eura za mjesec dana.

No, Sanja Klobučar upozorava: "Ovo nije lijek za nekakve estetske probleme i osobe koje imaju dvije, tri ili pet kilograma viška, to je lijek za osobe s debljinom. Znači primjena lijeka mora biti pod stručnim nadzorom, lijek ima sigurnosni profil dobar i visoku učinkovitost".

Kako funkcionira?

Uz druge učinke, smanjuje apetit i žudnju za hranom. Ali ne smije ga se shvatiti olako, kao najbrži put za tesanje linije za ljeto! Pacijent ga aplicira sam, ali stanje mora pratiti liječnik. Za dugoročan učinak ključne su zdrave životne navike.

O gorućem hrvatskom problemu debljine sutra će u Opatiji raspravljati više od 320 stručnjaka.

Predsjednik Hrvatskog društva za debljinu Davor Štimac upozorava na najnovije podatke za 2025. godinu koji kažu kako smo najgori i najdeblji u Europi: "Podaci nisu dobri niti za djecu, više no svako treće dijete u dobi od 8 do 9 godina je prekomjerno teško ili debelo. 67 % populacije koja je prekomjerno teška ili debela odnosno dvije trećine“.

Za najkritičnije spas će možda donijeti novi lijek koji bi mogao napraviti revoluciju kada je u pitanju liječenje debljine.

