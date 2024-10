U Đakovu fizička osoba prodaje zemljište na kojem je i groblje: 'Posjedujem sve papire...'

Zvuči nadrealno, ali je stvarno – u Đakovu fizička osoba prodaje zemljište na kojem je i dio groblja. Postavljena je i oglasna ploča s površinom zemljišta i brojem telefona te natpisom – prodajem zemljište, židovsko groblje.

Oglasnu ploču na zemljištu koje prodaje, postavio je Davor, a iako je u zemljišnim knjigama označena kao voćnjak, ovdje se nalazi i dio židovskog groblja. "Glupo je i sablazno doći ovdje i reći, e to je moje, kad vidiš ove spomenike, to su sve bili živi ljudi i treba im odati počast", kaže Davor Mikulić iz Đakova.

Zbog toga je kaže prvobitno institucijama ponudio kupovinu zemljišta koje je dobio u nasljedstvo. "Naslijedio sam 5 dvanaestina od pokojnog djeda i od pokojnog oca, koje sam ponudio Gradu na pravo prvokupa što su oni odbili i Županija i Ministarstvo i sad imam pravo prodavati ako se netko nađe tko želi kupiti", kaže Davor Mikulić. Iznenađeni i razočarani ovakvim razvojem događaja, su i u Židovskoj općini Osijek, koji su također odbili Davorovu ponudu da kupe ovo zemljište.

"Radi se o groblju, groblja su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i onda mi nismo smatrali da se možemo zakonski praktički u to uplitati, međutim, došlo je do tog epiloga da on sada na neki način prodaje, tvrdi da prodaje židovsko groblje, što naravno nije točno, on je vlasnik jednog komadića te čestice", kaže Damir Lajoš, predsjednik Židovske općine Osijek.

Sve regularno u gruntovnici

Upitno je kažu i kako fizička osoba, suprotno zakonskoj regulativi i dalje može biti vlasnik te zemljišne čestice, što Davor tvrdi da je. "Ja ovdje posjedujem sve te papire, da sam vlasnik 5 dvanaestina, sve je regularno upisano u vlastovnicu, u gruntovnicu u Republici Hrvatskoj", kaže Davor Mikulić.

No i ako ste vlasnik, poručuju u Židovskoj općini, ne znači da s ovim zemljištem možete činiti i sve što želite. "Kada ste vlasnik nečeg u sred zaštićenog kulturnog spomenika bitno je da vi s tim, što god pisalo u zemljišnim knjigama, ne možete raspolagati, jedino što možete je ponuditi to onome tko upravlja s tim kulturnim spomenikom, u ovom slučaju Gradu Đakovu", kaže Damir Lajoš.

U Gradu Đakovu nisu htjeli pred kameru, a na naš upit kratko su odgovorili da ne mogu komentirati predmet koji je u sudskim postupcima radi smetanja posjeda i utvrđivanja prava vlasništva, nakon kojih će postupiti po pravomoćnim presudama. Dubravko, pak zemljište prodaje. "Za sada se još nije nitko javio, hoće li – ne znam, ali tabla će biti ovdje dok god piše da je vlasnik Davor Mikulić, tabla će stajati tu", kaže Davor Mikulić.

Iako bi groblje jedinstveno u Europi zbog grobara koji je tijekom holokausta unatoč zabrani režima potajno evidentirao imena i mjesta pokopa ubijenih Židova trebalo biti obilježeno na neki drugi, primjereniji način.

