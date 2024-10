U Dubrovnik stigao i Vučić, ali ne i Milanović. Pljušte reakcije: 'Sramota za Hrvatsku'

Brojne su političke reakcije na nepozivanje predsjednika Zorana Milanovića na dubrovački samit. Dok oporba tvrdi da je takvo ponašanje Vlade nedopustivo, tim više jer je u Dubrovniku i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, HDZ tvrdi da Milanović uporno iznosi neistine o vojnoj misiji za Ukrajinu te su ga kritizirali i zbog ponašanja u Crnoj Gori.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić komentirao je situaciju i rekao: "To govori o okupaciji institucija i nesuradnji između sukreatora vanjske politike. To je definitivno sramota za Hrvatsku."

Predsjednička kandidatkinja stranke Možemo! Ivana Kekin također je uputila kritike: "Mislim da je ovo nastavak protuustavnog ponašanja premijera Plenkovića koji kontinuirano ignorira predsjednika. No, problem je i u osobi koja je na čelu te institucije. To je protivno javnom interesu ove zemlje."

Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić izjavila je: "Ovo nije pitanje kakvu politiku predsjednik provodi, temeljem čega će negdje biti pozvan, već je to pitanje njegova legitimiteta i činjenice da je on još uvijek predsjednik. Samom svojom dužnošću, on je trebao biti pozvan na taj samit."

Nikola Mažar iz HDZ-a misli drugačije: "Ako pogledamo samo zadnja 24 sata, Milanović u Crnoj Gori podržava četničkog vojvodu, smatra da nisu trebali biti proglašeni personom non grata, podržava politiku Srbije prema Crnoj Gori i slikao se pored podmornice koja je, sukladno sukcesiji vojne imovine, trebala pripasti RH kao njena imovina."4o

