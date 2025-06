Trebamo li strahovati od černobilskog scenarija? Tadić otkrio posljedice napada Izraela

Jedna od meta izraelskih napada je i nuklearna lokacija Arak gdje se nalazi reaktor teške vode. Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je da postrojenje nije sadržavalo nuklearnih materijal.

Nuklearni fizičar Tonči Tadić za RTL Danas otkrio je koje su posljedice ovakvih napada.

"Ne postoji nikakva opasnost. Taj reaktor je u postupku hladnog gašenja od početka izraelskih napada. Jasno je bilo da će Izrael tuči sve nuklearne uređaje, sva nuklearna postrojenja i po svojoj prilici su Iranci odmah išli na gašenje tog reaktora", objašnjava Tadić za RTL Danas.

Iran mogao imati plutonijsku bombu

"Dakle on je hladan, nije černobilski scenarij, da je on u punoj snazi pa da nešto eksplodira. I na kraju krajeva, ovdje je oko svega betonski 'containment'. On je doduše do sada oštećen i Iranci će imati priličnih problema s njegovim krpanjem", dodaje Tadić.

Naš sugovornik dodaje da je Iran već mogao imati plutonijsku bombu. "Reaktor u Araku je reaktor s teškom vodom s kojim se u teoriji može dobivati plutonij. Iran to ima u pogonu od 2006., od kada imaju i proizvodnju teške vode. Jedno i drugo su dobili uz pomoć Rusa. Prema tome, Iran je mogao 10 puta do sada napraviti plutonijsku bombu i provesti podzemni nuklearni pokus. To nisu učinili. Dakle zašto sada Izrael razara Arak, to ja ne znam", zaključuje Tadić.