Hrvatska je glasno i masovno proslavila povijesni uspjeh rukometaša. Kao i u mnogim drugim sportovima Hrvatska je među najboljima u Europi, pa i svijetu, a onda paradoks jer smo istodobno i među najgorima po sportskoj infrastrukturi. Čak toliko da rukometu, ali i ostalim sportovima, upozoravaju mnogi - prijeti kolaps. Što se sve mora promijeniti i kako kapitalizirati vrhunske rezultate?

Gost u studiju RTL-a Danas bio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

Je li vam nelagodno kao ministar sporta slušati viceprvake svijeta kako govore o katastrofalnim uvjetima treniranja?

"To se mijenja. Ove godine je ulaganje nešto više od 20 milijuna eura u javnu sportsku infrastrukturu - dvorane, staze, igrališta, umjetne trave i tako dalje. To je velik iskorak. Započeli smo s ovim 2019. godine, tada smo davali oko milijun eura, a sada 20 milijuna eura. Radimo sustavno na rješenju izgradnje Maksimira i obnobe Poljuda. Sufinanciramo i nogometni kamp u Velikoj Gorici. Mi ćemo ulaganja za sport povećati da uzima 30 posto ukupnog budžeta".

Tijekom prvenstva se poteglo pitanje rukometnog doma, kako će se riješiti?

"Moramo pokazati da nešto možemo odvući do kraja, a to je za početak Maksimir i Poljud. Želimo završiti s tim".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jesu li rukometaši onda na redu za deset godina ili?

"Nisu, ali moramo investicije pokrenuti da su vidljive. Onda idemo dalje sa selekcijom po sportovima, da izaberemo sportske centre i slično".

To su dva stadiona. Postoji li plan i projekt ostalih dvorana, jer očigledno ih fali svugdje.

"To su ovi manji projekti, što sada financiramo i što smo povećali budžet. Važna je uloga središnje države, ali i županija i općina. U samo sedam godina budžet za sport je ušesterostručen, tebamo iskorak i sa lokalne razine. Ne može sve država isfinancirati".

Je li rješenje javno-privatno partnerstvo?

"Je, i to je jedno rješenje. Već smo komunicirali sa širom javnosti prošle godine da radimo na zakonodavnom okviru u kojem ćemo stvoriti preduvjete i ineters gospodarstva da ulaže u sport. Sad smo u fazi osuglašavanja, predviđam neke izmjene oko financija. Stvaramo preduvjete kako bi gospodarstvo imalo poseban interes u ulaganju u sport".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naši viceprvaci su govorili bavite se sportom. Treba li država omogućiti da školskoj djeci sport bude besplatan? To je jako skupo.

"Sastavni dio našeg ulaganja je i u školski sport. Kroz nekoliko različitih projekata potičemo i to i on je izrazito bitan, jer danas sutra, kada se stvori nekakva baza mladih igrača, klubovi ih mogu povući i raditi s njima na drugoj razini. Također je tu promjena i sustava obrazovanja u cjelodnevne programe, povećanje tjelesne kulture. Sve se provodi, ne može sve preko noći, bitno je da smo kao Vlada prepoznali te prioritete ne samo sada, nego u dva mandata. To su nam naši najveći prioriteti".

Kada bi se besplatni sport mogao očekivati?

"Što se tiče školsko-športskog saveza je besplatan. Klubovi su također na dnevnom redu, ali treba nam jedan mandat da riješimo sve i napravimo napredak. Trenutno radimo na infrastrukturi, u sklopu toga je i sufinanciranje onima kojima je to najpotrebnije. Želimo da se mladi bave sportom ne radi rezultata, nego kvalitete života".

Tekst se nastavlja ispod oglasa