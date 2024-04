Ne prestaju reakcije, osude pa i sankcije nakon sinoćnjih navijačkih nereda u Splitu. Hajduk je izgubio u polufinalu Kupa od Dinama, što je izazvalo divljanje dijela Hajdukovih navijača. Na stadionu su čupali sjedalice, bacali ih n policiju i ušli na travnjak pa se nasilje proširilo i na ulice.

Gorjeli su kontejneri, razbijali su automobile. U bolnicu je zaprimljen jedan navijač i osam policajaca, od kojih je jedan teže ozlijeđen, pa je operiran i zadržan u bolnici.

Uhićene su 54 osobe, a njih 14 je zadržano zbog sumnje u sudjelovanje na neredima. A stigla je i kazna kojom je suspendiran Gradski stadion Poljud za odigravanje svih utakmica seniorske momčadi Hajduka do konačne odluke Disciplinske komisije Hrvatskog nogometnog saveza.

Cijelu je situaciju za RTL Danas reporterki Idi Hamer komentirao stručnjak za sport Marin Galić.

Jesu li se sinoćnje scene u Splitu mogle predvidjeti uzeći u obzir prvu izgubljenu utakmicu?

"Uvijek je teško to predvidjeti, međutim, činjenica je da je došlo do nakupljanja frustracija navijača, ali nije bio nijedan konkretan povod. U redu, to su loši rezultati, ali hajdemo se vratiti, tko je vlasnik kluba, tko upravlja klubom - navijači, prema tome, ako su tu neke frustracije, onda su to trebali riješiti kroz svoje strukture upravljanja kroz 'naš Hajduk'. Vi se kunete u Hajduk, kunete se u jedan grad, u ljubav prema njemu. Uništavate imovinu tog kluba i imovinu tog grada", rekao je Galić.

Tko je odgovoran i je li bilo sigurnosnih propusta?

"Čim navijači probiju taj kordon i uđu u teren, sigurno da ima propusta. Treba ustvrditi tko je tu kriv, ali postoji jasan propust. Navijači se nikada ni u kojem trenutku ne smiju nalaziti na terenu. Kad su domaća prvenstva uz pitanju, policija relativno labilno djeluje prema navijačima i tolerantni su, možda čak i previše i onda se to događa. Ovakve scene niste vidjeli na nekim međunarodnim utakmicama. Definitivno je bilo krivnje u organizaciji, odnosno u provedbi sigurnosnih mjera", istaknuo je Galić.

U nedjelju je novi derbi, što se može dogoditi?

"Činjenica je da Hajduku ostaje još samo teoretska šansa za osvajanjem titule, pa je sigurno splasnuo neki entuzijazam među navijačima. Kup je izgubljen, tako da je ovo 19. u nizu izgubljenih sezona za Hajduk, prema tome će i sam interes navijača Hajduka biti znatno manji. Također, možda je ipak lakše kontrolirati navijače kada idu na gostovanja. To će biti do nekih tisuću i pol navijača koji će u Rujevici biti stavljeni u kavez. Pretpostavljam da će mjere biti pojačane. Uvijek kada se dogodi neki incident onda je sljedeća utakmica pod posebnom prismotrom. Ne vjerujem da će biti nekih većih incidenata protiv Rijeke", zaključio je Galić.

POGLEDAJTE VIDEO: Splitska bolnica o ozlijeđenima: 'Najgore je prošao jedan interventni policajac'