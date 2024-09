Na meti Uskoka, a do nedavno moćni direktor: Tko je Josip Škorić i kako je stekao milijunsku imovinu?

Ponosno je i Josip Škorić, krajem svibnja s ministrom Olegom Butkovićem u promet pustio obilaznicu Omiša. Ništa tada nije naslućivalo da će Škorić uskoro dati ostavku. Službeno: iz osobnih razloga ili je možda već tada naslućivao da se nešto sprema. No, tvrtku nije napustio već je ostao na mjestu savjetnika Hrvatskih cesta. Sve do danas kad je postao - USKOK-ov optuženik.

Karijeru u Hrvatskim cestama započeo je 2005. Posljednjih sedam godina bio je šef Uprave. Na toj je poziciji, prema imovinskoj kartici, primao plaću od gotovo 4.900 eura. Sa suprugom je stekao pet stanova i kuću, a imaju oko 128 tisuća eura ušteđevine. Ministar Butković je bez komentara. Iz Ministarstva tek poručuju kako podržavaju rad istražnih tijela.

"Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u potpunosti podržava rad istražnih tijela u svakom slučaju, a pogotovo kad postoje sumnje na korupciju na najvišim razinama. Današnji slučaj ne možemo dodatno komentirati jer u ovom trenutku nemamo više saznanja od onih iznesenih u medijima, no ističemo kako je za nas ključno da se ovakvi događaji rasvijetle u postupku koji slijedi."

Šturi u komentarima i njegovi stranački kolege i koalicijski partneri. HDZ-u je uhićenje potvrda da nemaju utjecaja na rad pravosuđa.

"Nažalost imali smo do sad sličnih situacija i stranka je tu do sada, a bit će i u buduće vrlo jasna, nulta stopa tolerancije na svaki oblik kriminala. Imamo tu i nadležnost županije i središnjice i sigurno ćemo postupiti kao što smo to činili i do sada", kaže ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta kaže da je iznenađen.

"Ali, želim da sve mjerodavne institucije postupe maksimalno brzo i transparentno da se što prije dozna što je bilo kako bismo jednostavno javnosti pružili dokaz i da institucije funkcioniraju što već i na temelju ovih uhićenja vidimo da se radi", izjavio je Penava.

Oporba situaciju vidi drukčije.

" Njegova supruga je tamo zaposlena, njegov sin čim je završio fakultet završio je u nadzornom odboru. Dakle to je to - oni koriste ovu zemlju i njezine institucije za sebe i za svoje uzimajući od svih nas to je koruptivno klijentelistički model koji ganjaju desetljećima. Plenković je tu učio od najboljih, od Sanadera i dečki - i to se sada vidi", ističe saborska zastupnica Ivana Kekin.

"Mogu reći da se i ja pomalo čudim. Ja sam primjerice iznenađena neobičnom podudarnosti da je ta ista osoba, zamislite te koincidencije prije mjesec dana dala ostavku i smjestila se na savjetničko mjesto, a sada je uhićena. To je zapravo pitanje za šefa USKOK-a - postoji li probijanje istraga?". pita se saborska zastupnica Marija Selak Raspudić.

Postoji li ili ne poteze bivšeg HDZ-ov šefa Cesta trebala bi - rasvijetliti istraga.