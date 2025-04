ZABORAVITE GOVORE / Političari padaju, bordaju, plešu, love lajkove i glasove. Političari u TikTok kampanji

Voze bicikle, plešu, kuhaju pa čak i padaju. Sve to na društvenim mrežama rade kandidati na lokalnim izborima do kojih su preostala tri tjedna. Zašto je važno ulagati u društvene mreže, kako to rade političari?