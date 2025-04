Imate tetovažu? Isplivale poprilično zastrašujuće brojke: 'Tko voli, nek izvoli, ali...'

Robert se ovim poslom bavi već 13 godina. Od početka karijere do danas tetovira sve više. "Većinom cure rade manje tetovaže, sitnije, češće, dok muškarci rade veće, ono sleevove, leđa", navodi Robert. Za jednu veliku tetovažu koja prekriva cijelu ruku – potrebno je nekoliko mjeseci, tetovira se u etapama da pravilno zaraste.

Nečista oprema, loša higijena i njega – uzrokuju infekcije, unatoč svemu popularnost im raste.

"Imam ovaj om znak, i super mi je to, kul mi je, volim imat tako stvari na koži zauvijek", objašnjava Miljenko iz Zagreba. Oni malo stariji ipak su protiv. "Meni je bezveze, kad vidim onoga iz Hajduka, sav se išarao...", zaključuje stariji gospodin iz Zagreba. Zorica iz Zagreba, ipak je malo oštrija: 'Pa to je grdo i to je bolest, ubrizgavati to u kožu.'

Zastrašujući rezultati istraživanja

I nije to daleko od istine – prema istraživanju provedenom na sveučilištima u Finskoj i Danskoj. Analizom podataka više od 2 tisuće blizanaca utvrđeno je da su oni koji su imali bilo kakvu tetovažu imali i za 62% veći rizik od raka kože.

No, za one koji su imali tetovaže većih dimenzija, rizik za rak kože povećao se za 137 posto, dok je rizik za limfom narastao na nevjerojatnih 173 posto. U Hrvatskoj takvih istraživanja još nema, ali stručnjaci se slažu s rezultatima.

"Tetovaža može otežati pregled kože, osobito kod madeža. Postoji mogućnost od pojave limfoma kod tetoviranih osoba gdje je veća površina kože istetovirana zato što preko tih limfnih žilica se boja može nataložiti u limfnim čvorovima i uzrokovati neke promjene", pojašnjava nam Jane Basarovski, specijalist dermatovenerologije.

Majstori tetovaže tvrde: 'Nema straha, pravila su stroga'

No, iskusni majstori tetovaže, kao što što je Robert Belošević, kažu da straha nema jer su pravila u EU stroga. "Po madežima se ne tetovira, pa onda moramo provjerit mjesto da nema madeža. Što se tiče boja moraju bit po tom reach-u ispitane, nabavljaju se od tih dobavljača koji su u Hrvatskoj zastupnici za tu opremu", navodi Belošević.

Bilo kako bilo, građane rezultati istraživanja ne zabrinjavaju. "100 stvari utječe na tumore i bolesti, ako dobro živite jedna tetovaža vam ne može naškoditi", smatra Marko iz Zagreba, dok Izabela dodaje: 'I sunce ga uzrokuje pa se sunčamo, je li tako?' Autori istraživanja kažu da im nije cilj ugasiti industriju tetovaža – već samo građane osvijestiti o problemima koje one mogu uzrokovati. Tako da, tko voli - nek izvoli. Nije da vas nismo upozorili.

