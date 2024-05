Nakon velikog uspjeha razbijanja krijumčarskog lanca u kojem je sudjelovao pokajnik, muškarac iz Čazme, koji je informacijama pomogao policiju, gost u studiju RTL-a Danas bio je Filip Dragović, predsjednika Instituta za sigurnosne politike koji je otkrio koliko je ovaj slučaj velik udarac krijumčarima.

"Udarac je zasigurno - svaki krijumčarski lanac kad se razbije je uspjeh. Međutim, jedan slučaj neće nešto promijeniti globalno. Ovo je samo jedan slučaj u nizu. Krijumčarenje ljudi je puno drugačije od krijumčarenja droge koja je jasno organizirana strukturirana. Kod krijumčarenja ljudi se radi o puno neorganiziranih skupina koje u pravilu jedna za drugu ne znaju često. Ustvari, rijetko se događa da se radi o jednoj velikoj organiziranoj organizaciji i to je bio slučaj 2015. Neke policijske informacije govore i čak iz nezavisnih izvora iz raznih udruga da je tada jedna velika organizirana kriminalna grupa radila na transferu iz Sirije prema prema Europi. Ovo jedan slučaj je interesantan gdje imamo pokajnika. Imamo osobu iz tog miljea. To u ovim kaznenim djelima se rijetko događa zato što oni jednostavno ne znaju jedan za drugoga."

Sada znamo i da je cijena za krijumčarenje ljudi od 1500 do 4500 eura, a upola manje za djecu. Zarade su enormne no naš sugovornik otkrio je kako cifre mogu biti i vrtoglavo velike. "Ako gledamo globalno - cijena se kreće od 2000 do 10 000, a najskuplje rute idu od 25 000 do 30 000 dolara i tu govorimo o transferima prema SAD-u. Što je policija efikasnija, cijena rute raste tako da cijena prelaska u Hrvatskoj godinama bila oko tri tisuće eura. Sad vidimo da je otišla na 4500. Vidjeli smo iz izjava da skoro trećina svih poruka i doprinosa prema Europskoj uniji dolaze od hrvatske policije. Prošle godine tisuću i pol krijumčara uhvaćeno je, a do sada ih već ima 900", rekao je Dragović.

U najnovijoj akciji razvijanja krijučarskog lanca u Hrvatskoj doznalo se kako je vođa grupe prebacio 138 od stranaca i za to dobio 170 tisuća eura. Govoreći o tome kolike su zarade, ovaj stručnjak kaže: "Vrlo teško je doći do konkretnih konkretnih podataka, ali odva koraka za koja znam koja su službeno objavljena - Europol i Interpol su 2015. izašli s podatkom od 5,5 milijardi eura godišnje, a međunarodna organizacija za kriminalitet i droge je tu brojku podigla na 7 milijardi dolara godišnje prema Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Tu još nema Australije, nema Japana, nema ostalih zemalja. Tako da se godišnji profit krijumčara ljudima približava skoro profitu krijumčara droge i to je ono što je što je opasno. Iako moram priznati da je javnost u zadnje vrijeme počela prepoznavati problem krijumčarenja migranata i trgovine ljudima kao ozbiljan problem. Do prije nekoliko godina ljudi su na to gledali ono 'pa oni im pomažu da negdje dođu'. Na žalost, migranti završavaju u rukama krijumčara, oduzimaju im se dokumenti i puno njih završava od prostitucije, trgovine, organa..."

Nastavio je da su trenutačne sankcije iz hrvatskog Kaznenog zakona dovoljno dovoljno visoke. "Ali nerijetko oni budu osuđeni na one najniže, što nije dobro i koliko god hrvatska policija bila efikasna i učinkovita, ovo nije problem koji jedna država može riješiti sama, čak ga ni Europska unija ne može riješiti ukoliko nema suradnju sa zemljama na svojim granicama i suradnju sa zemljama odakle ti migranti dolaze", rekao je Dragović.

