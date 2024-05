Kanal kojim su u blizini Plitvičkih jezera prebacivani ilegalni migranti iz BiH u Hrvatsku razbijen je zahvaljujući 46-godišnjem Hrvatu. Deset je mjeseci bio suradnik vođe kriminalnog lanca, a onda je sve rekao istražiteljima i postao USKOK-ov pouzdanik.



"Krijumčari pojedinci pokušavaju sebi učiniti dobro, smanjiti si kaznu, zato postanu pouzdanici sigurnosnih službi iz pravosuđa. Koliko mu je to korisno, on će tek vidjeti kad se uhvati u kontakt sa svojim bivšim kolegama. Za očekivati je da bi mogao proći loše od svojih zato što će dobiti manju kaznu", kaže nam Marinko Ogorec, stručnjak za sigurnost.



Zbog dojave i priznanja krivnje s USKOK-om se nagodio na 14 mjeseci zatvora jer je sa skupinom od najmanje sedam muškaraca prevezao je više od 130 stranih državljan i to po cijeni od 1 500 do 4 500 eura za odraslu osobu. Transfer po djetetu bio je upola jeftiniji.



Muškarac iz Čazme koji je sve raskrinkao, migrante je preuzimao na područjima Karlovačke i Ličko-senjske županije. A upravo Karlovac postaje europsko središte u borbi protiv krijumčara."Moram reći da smo mi zadovoljni i generalno osjećaj sigurnosti je dobar. Naravno, ovi incidenti su izazvali određena pitanja, ali je činjenica da je hrvatska policija i Ministarstvo unutarnjih poslova o svemu pravovremeno izvijestilo i postupalo. Upravo prisutnost policije na terenu doprinosi osjećaju sigurnosti", rekao je Damir Mandić, gradonačelnik Karlovca.



Vođu lanca, inače bivšeg turskog vojnika, koji privremeno boravi u Hrvatskoj, USKOK tereti da je krijumčarenjem zaradio oko 170 tisuća eura. "Preuzimali su ih te ih vozilima prevozili do dogovorene lokacije na području Zagreba gdje su strane državljane preuzimale nepoznate osobe koje su ih prevozile dalje u druge države članice Europske unije", piše u presudi Županijskog suda u Zagrebu.



Stručnjak za sigurnost napominje da je brojka krijumčara uzela maha, a da migracije destabiliziraju cijelu Europu. "Smatram da bi prije svega u potpunosti trebalo redefinirati institut azila i da bi jako trebalo radikalizirati sankcije prema onima koji su uhvaćeni kao krijumčari i vraćati te ljude koji su pokušali ilegalno migrirati na neki drugo prostor, jednostavno ih vraćati u zemlje odakle su krenuli", rekao je Marinko Ogorec, stručnjak za sigurnost. Lani je u Hrvatsku nezakonito ušlo 67 tisuća ilegalnih migranata, a iz istočno-mediteranskog smjera bilježi se 108 posto više ilegalnih ulazaka.

