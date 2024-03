Nakon što je teretni brod udario u dva i pol kilometara dugačak Francis Scott Key most u Baltimoreu u SAD-u, počeo se rušiti kao kula od karata. Nevjerojatna slika i zastrašujući zvuk iznenadila je i one koji su gledali taj prizor.

"Kolega je rekao - Jay, pogledaj, most se srušio! Rekla sam - lažeš, prestani me zezati. A on je rekao: Idi pogledaj!", ispričala je Jayme Krause iz Baltimorea.

I Hilal je mislio da je riječ o laži pa se s prijateljem otišao uvjeriti. "Stvarno se srušio", šokirano je izjavio.

Ljudi s 56 metara visine pali u rijeku

Sve se dogodilo oko 1 i 30 poslije ponoći. Prvo je iz broda počeo izlaziti crni dim i nestalo mu je svjetlo. Brod pod nazivom Dali, plovio je pod singapurskom zastavom.

"Ovo je nezamisliva tragedija. Moramo se prije svega moliti za one koji su pogođeni, njihove obitelji", poručio je gradonačelnik Baltimorea Brandon Scott.

Na mostu u trenutku udara bilo je i ljudi i vozila, koji su pali s visine od 56 metara u rijeku. Odmah je pozvana pomoć, ronilački i spasilački timovi. Temperatura vode je ispod deset stupnjeva, pa je počela utrka s vremenom.

"Uspjeli smo izvaditi dvoje ljudi iz vode. Jedna osoba je odbila pomoć i prijevoz. Ona nije ozlijeđena. Druga je prevezena u traumatološku bolnicu i u vrlo je teškom stanju", otkrio je zapovjednik vatrogasaca u Baltimoreu James Wallace.

Brod nije potonuo, a posada je ostala neozlijeđena. Traga se za šestero radnika koji su na mostu popravljali rupe na cesti.

"Tražimo sve koji su potencijalno bili na mostu. Ne znamo kakav je bio promet u pola noći i koliko je radnika bilo. Radnici su izmjenjuju, pa to upravo istražujemo", dodao je ministar prometa savezne države Maryland Paul Wiedefeld.

Poziv u pomoć spriječio veću katastrofu

Još se utvrđuju uzroci nesreće. Brodom nije upravljala njegova posada, već uobičajeno lokalni kapetani koji premještaju brodove iz luke. Plovio je velikom brzinom, ostao je bez pogona i nije bilo kontrole nad njim.

S broda je stigao hitni poziv u pomoć, pa je, kako tvrdi guverner Marylanda, prije udara u zadnji čas most zatvoren za vozila koja su dolazila.

"Preliminarna istraga ukazuje na nesreću. Nismo vidjeli nikakve vjerodostojne dokaze o terorističkom napadu", kaže guverner savezne države Maryland Wes Moore.

Vlasti odbacuju mogućnost problema s mostom. Zastrašujući incident pokazao je da i da impozantne pomorske građevine mogu biti vrlo krhke.

"Takav težak brod će prenijeti veliko opterećenje od mnogo tisuća tona kada udari u nešto čvrsto. Brod je očito udario u potporanj mosta, pa ne iznenađuje da se most srušio", tvrdi inženjer i projektant mostova Ian Firth.

Baltimore je deveta najveća američka luka za međunarodni teret. Kultni most nazvan je po autoru američke himne i otvoren je 1977. godine.