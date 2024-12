Je li kazna koja prijeti roditeljima premala? Sutkinja: 'Život djeteta nema adekvatne sankcije'

O stravičnom zločinu u Ljubešćini u RTL Danas razgovarali smo sa sutkinjom Visokog kaznenog suda i predsjednicom Udruge obiteljskih sudaca Lanom Petö Kujundžić.

Jeste li se ikada susreli u svojoj karijeri s ovakvim ili sličnim zločinom?

"Ne često, na svu sreću. Ali da je bio smrtni ishod upravo zanemarivanje, da. Povrede djetetovih prava koje se stavlja na teret nekim roditeljima, to je ustvari ili zlostavljanje djeteta, što znači da je zlostavljano fizički, emocionalno, ekonomski ili seksualno ili ga zanemaruje. Dakle, zanemaruje njegove potrebe, zanemaruje njegov odgoj, zanemaruje njegovo zdravstveno dobro. I to u onom dijelu da znam da je moje dijete, kad treba ići liječniku, da ga doista i liječniku odvedem i da ga ne dovedem u nekakav smrtni ishod samo zato što ja procjenjujem da to nije tako".

Činjenica je da od svih troje djece nitko nije zabilježen nigdje. Oni su se očito rodili kod kuće. Ne postoji nikakva evidencija ni u jednoj ustanovi. Kako je to moguće?

"Vjerujem da u onom dijelu ili nisu imali obitelji jer mi je jako čudno da bake, djedovi, sestre, tete ne bi primijetile trudnoću jedne osobe. I meni je vrlo čudno u onom dijelu kada imamo da se djeca negdje igraju da odlaze ili su te osobe vrlo skriveno živjele, pa ih nitko nije vidio i nitko nije znao da se tako nešto dešavalo. Ili su očito bili bez nekakve šire obiteljske sredine u kojoj bi to bilo moguće vidljivo".

Mislite li da pripadnici sekte trebaju biti pod prismotrom države?

"Kada govorimo o određenim pravima i ljudskim pravima, onda kažemo da svaki čovjek ima pravo izabrati svoju vjeru i svoja uvjerenja. Kad bi čovjek bio rigorozan, pa bih kažnjavao svoje dijete tako da ga tuče svaki dan ujutro zato što nije pojelo ili zato što nije napravio zadaću, to je već kod nas u Hrvatskoj kazneno djelo. Dakle, mi smo se jako opredijelili na onom dijelu da ne možeš ići u krajnost. Primjerice, ja ne želim da moje dijete dobije određeni lijek jer je to protiv mojeg vjerskog uvjerenja. Pa liječnik koji ima pravo u trenutku kada smatra da bi to za dijete bilo ugrožavajuće, doista dati taj lijek, bez obzira na to što roditelj kaže".

Posebno su ranjiva djeca čiji su roditelji članovi različitih sekti. Može li tu država napraviti više ako znaju da su registrirane u nekoj sekti?

"Kada smo rekli da ćemo se opredijeliti kao socijalna zemlja, to znači da bi trebali dati veću pozornost na obitelji. Tu mislim na mlade obitelji po životnoj dobi, recimo, rađati sa 17 ili 18 godina je jedan rizik koji itekako bi trebalo pratiti. Kao i ulaziti u nekakve odnose zajedničkog življenja u ranoj životnoj dobi. Dakle, to bi nam nekako moglo biti u onom, ja bih rekla, pogledu da možemo obratiti pažnju i da socijalni rad radi. No, međutim, ako se osobe sele, to je vrlo teško i teško je pratiti određene osobe. Recimo da nama dođe jedan turist iz Tunisa i tu žive tri četiri mjeseca. Mi doista ništa o njemu ne znamo".

U ovom slučaju roditeljima prijeti do petnaest godina zatvorske kazne. Je li to adekvatna sankcija ili premala?

"Za jedan život djeteta nema adekvatne sankcije koja s druge strane nema protuteže. Da li ćete vi vratiti život toga djeteta? Hoćete li vi u određeno vrijeme stavljanjem u neki zatvorski sustav, promijeniti tu osobu? To je ono važno. Dakle, tu je važno procijeniti i sa psihijatrima i sa psiholozima koliko bi trebalo ustvari vremena da se utječe na takvu osobu i je li potrebna još neka sigurnosna mjera kao određeno liječenje od opijata".

