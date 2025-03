Oni su najstarija monarhija u Europi. Zemlja koja voli bicikle, klubove i zabave, a može se pohvaliti i da je najmanje korumpirana država zemlja na svijetu. U našoj rubrici "Bez protokola" ove subote vrata svog doma otvorio nam je danski veleposlanik.

Danskom veleposlaniku Ole Henrik Frijs Madsenu odmah na početku kazali smo da mu rukometni poraz u Oslu nikad nećemo zaboraviti. Na to se on nasmijao i kazao kako neće ni on. Pratio je sve utakmice u zagrebačkoj areni.

Osim sporta, a obožava tenis i bicikliranje, danski veleposlanik veliki je ljubitelj filma, pa mu je, kaže, bilo jako drago što je hrvatski film, kao i danski, bio nominiran za Oscara.

"Hrvatski sam gledao dva puta. Znači, znam ga jako dobro. Gledao sam ga u Hrvatskoj, ali i na Sarajevo Film Festivalu.Sviđa mi se. Umjetnički je lijepo napravljeno i podsjeća na važan trenutak u povijesti Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Govori o krivnji i odgovornosti. Jako dobar film.", poručio je veleposlanik.

Rezidencija u danskom stilu

Iako potpuno drukčija od Danske, Hrvatska mu se jako sviđa. Ovdje sa suprugom živi već tri i pol godine. Vjenčali su se na otoku Visu. I to jer njegova supruga voli Vis, a on nikad nije bio tamo. I zato što je najudaljeniji otok na Jadranu.

Njihov zagrebački dom odiše luksuzom odmah na ulazu gdje stoji velika slika kraljevske obitelji. "Mi smo kraljevina. I ponosni smo na to. Jedna od najstarijih na svijetu. Njegovo Veličanstvo Kralj i Njezino Veličanstvo Kraljica. Novi par od prije godinu dana. I to slavimo.", objašnjava veleposlanik.

Cijela rezidencija je u danskom stilu. A na zidu vise privatne slike. Na posebnom mjestu je ona njegove bake s kojom je živio kad je bio mali. Naslikao ju je jedan ruski slikar koji je pobjegao tijekom Drugoga svjetskog rata.

Nemaju rakiju, ali imaju snaps

Danci, kao i Hrvati, kaže vole alkohol. Iako nemaju rakiju, imaju snaps koji je napravljen od krumpira. Ali i zanimljive slatkiše. "Zovemo ih likris. Malo je ljepljivo. Ali je kao bombon. Problem je jedino što nakon toga možete dobiti crne zube. Ali mi iz nordijskih zemalja ih volimo."

Objasnio nam je i što je to hygge. Danski recept za sretan život. "Hygge je važan za nas u Danskoj. To je osjećaj, ambijent, to je nešto što stvaraš, možeš stvarati stavljajući vatru u peć, paljenjem svijeća, usporavanjem aktivnosti, ispijanjem kave. Znači, sve jako usporeno, digneš noge i opuštaš se. Pokušavamo to ubaciti u normalan život. Primjerice, djevojke mogu reći – Zašto ne dođete kod mene i imat ćemo hygge. To je ugodan ambijent." objašnjava veleposlanik.

Vjeruju političarima

Možda je upravo ta smirenost važna za činjenicu da je Danska zemlja s najmanjom stopom korupcije na svijetu, pa kaže "Mi u Danskoj imamo jako visok stupanj povjerenja. Mi vjerujemo drugima kao građani, uglavnom vjerujemo političarima.

Naravno da smo kritični. Mi smo demokracija, mediji kritiziraju, ali stupanj povjerenja je visok."

Uz to što spada u bogate zemlje, Daska je najjužnija i najmanja skandinavskih zemalja, ali iznimno zanimljiva. Pitali smo ga i je li istina da je u Danskoj rijetkost pronaći muškarca ili ženu bez tetovaže? Veleposlanik kaže kako osobno nema tetovažu, ali imaju njegova djeca.

"Ja imam troje odrasle djece i svi imaju male tetovaže. Zanimljivo je da je i otac naše poznate Kraljice Margarete, koja je bila kraljica 52 godine, što je jako dugo – imao tetovažu. ", poručuje veleposlanik.

Iako je već godinama u diplomaciji, danski veleposlanik kao student je radio u tvornici stakla. Kao i svaki Danac obožava svjetlost jer živi u zemlji s jako malo sunca, pa u Hrvatskoj sve nadoknađuje jer mandat mu se bliži kraju tako i povratak u domovinu.