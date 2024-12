Psihoterapeut otkrio kako ljudi završe u sekti: 'Hrvatska je plodno tlo'

Jučerašnja vijest o otkriću tijela dvije bebe u dvorištu obiteljske kuće u općini Ljubešćica šokirala je Hrvatsku. Policija je privela roditelje. Otac je Splićanin rođen 1982. godine, a majka Zagrepčanka. Bili su pripadnici religijskog pokreta mesijanskih židova. Vrijeme u ćeliji provode čitajući Bibliju i šute.

Poznanici oca iz Splita tvrde da se prije nekoliko godina potpuno "okrenuo" sekti. Tamo je upoznao svoju partnericu i njome se oženio po obredu koji sekta propisuje. Živjeli su potpuno otuđeno od svih društvenih i zakonskih normi.

O ovom jezivom zločinu razgovarali smo sa psihoterapeutom Nebojšom Buđanovcem iz Varaždina, koji se dugi niz godina bavio pomaganjem žrtvama opasnih tajnih organizacija. Buđanovac ističe da je Hrvatska plodno tlo za sekte.

"To je prije svega zato što nema regulative koja bi ograničavala rad bilo kakvoj sekti. Mi nemamo popisa opasnih sekti kao što, na primjer, postoji u zapadnoj Europi. I to ne samo po pitanju terorizma što je danas aktualno nego i po pitanju drugih oblika eksploatacije ljudi, bilo financijske ili emocionalne prirode", poručio je Buđanovac.

Sekta kao spas

Buđanovac poručuje da u sektama završe uglavnom ljudi koji su na neki način u jako osjetljivom trenutku svog života.

"To su labilni ljudi, ili ljudi koji imaju psihičke i emocionalne probleme. U datom trenutku jako su razočarani, osjetljivi, pogođeni nekim događajem i otuđeni. Kod takvih ljudi, sekte nude neku vrstu spasa. Malo po malo uspiju takve ljude privući na sebe jer im pružaju razumijevanje i emocije. Ljudi se na to zakače. I naravno da se to pretvori u nešto potpuno drugo, u eksploataciju iz koje se ne može izaći. Dolazi do prijetnji i straha. Prisutna je socijalna izolacija, financijsko iskorištavanje i emocionalno teška manipulacija", kaže nam Buđanovac.

Slučaj u Ljubešćici nije se mogao spriječiti?

Do povezanosti zločina i sektaštva može vrlo lako doći. Buđanovac ističe da takvi ljudi stavljaju veći naglasak na duhovno učenje nego na živote drugih.

"Njihova učenja svode da je važnije da duša bude spašena nego tijelo. To je pravilo kod mnogih sekti. Nažalost, onda se može dogoditi da potpuno zanemare neke fizičke potrebe ili da im fizičke potrebe postanu čak suvišne. Kada se radi o tome, potpuno se predaju toj vjeri. Naravno da je to sve odlika ljudi koji su prije svega psihološki bili u najmanju ruku labilni, ali u svakom slučaju psihički bolesni. Tu stvarno ne možemo govoriti o normalnim osobama jer nitko normalan ne bi dozvolio da se njegovom djetetu nešto dogodi", poručio je Buđanovac.

Za slučaj u Ljubešćici kaže da nije siguran je li se tu moglo prevenirati.

"Ne znam je li se ovo ikako moglo spriječiti zbog činjenice da nisu bili u sustavu socijalne skrbi niti su bili evidentirani, pa samim time nitko nije ni znao za njih", poručio je Buđanovac.

