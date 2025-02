Pitali smo Plenkovića je li Domovinski pokret postao uteg: 'Kako mislite, kao sličice?'

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak i utorak sudjelovao je na AI Action Summitu, sastanku na vrhu na temu umjetne inteligencije u Parizu.

U ponedjeljak je održan sastanak predsjednika Francuske Emmanuela Macrona sa šefovima država ili vlada Europske unije i šefovima međunarodnih organizacija u Elizejskoj palači, nakon kojeg su sudjelovali na radnoj večeri.

Samit je počeo u utorak u 10 sati, a nakon završetka Plenković je dao izjavu za medije. "Iskoristit ćemo kontakte koje imamo s ljudima kako bi se Hrvatska pozicionirala na karti transformacije prema digitalnom društvu i ulaganju u umjetnu inteligenciju, pod kontrolom čovjeka i za čovjeka. To je cijela poruka današnjeg samita", uvodno je rekao Plenković.

Reporter RTL-a Danas Mario Jurič pitao je trebamo li biti zabrinuti da umjetna inteligencija preuzme poslove koje obavljaju ljudi. "Što se tiče nekih poslova, to će se neminovno dogoditi, ali su one jako dobre. Ako pogledate uspjehe u zdravstvu, ako na temelju podataka do koje liječnici mogu doći koristeći umjetnu inteligenciju, dolazimo brže, pouzdanije, komparativno, onda je to jako dobro i s te strane je bitno pametno koristiti umjetnu inteligenciju. Nije zdravstvo jedino, pitanje je i gospodarstva, tehnološkog napretka, obrane. Vidimo kakva je situacija s modernim ratovanjem", govori premijer, koji se potom osvrnuo na dnevne teme u Hrvatskoj.

Čestitao novom ministru

Komentirao je tako pokrenuti kazneni postupak protiv SDP-ove saborske zastupnice Barbare Antolić Vupore. "Nemam puno informacija o tome. Sve što sam vidio vidio sam iz medija. Važno je da nadležna tijela to procesuiraju, neovisni su i samostalno. Ništa drugo ne možemo komentirati", kaže Plenković.

Čestitao je novom ministru poljoprivrede Davidu Vlajčiću i poručio da je parlamentarna većina stabilna. "Što se tiče odnosa u parlamentarnoj većini, oni su dobri. Izglasan je danas novi ministar poljoprivrede, gospodin Vlajčić, kojem čestitam ovom prigodom. Parlamentarna većina je stabilna, stvari idu dalje i normalno će funkcionirati", govori Plenković. Kaže da nije vidio snimku bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabre. "Bitno nam je da se bavimo onime za što smo tu, a to je program Vlade, ono za što smo dobili povjerenje hrvatskih građana. Zbog te snimke Dabro nije ministar, ja sam ga tražio istu večer da podnese ostavku kad se to prvi put zbivalo. Nakon toga je sve poznato", nastavlja premijer.

Komentirao Jadroliniju i Hrvatske šume

Kaže da smjena šefa Uprave hrvatskih šuma Nediljka Dujića nije bio ultimatum Domovinskog pokreta. "Tu se stvorila atmosfera u javnosti koja po meni nije bila dobra. Trebalo se razriješiti, donijeli smo odluku, idemo dalje, imenovat ćemo novu Upravu", kaže Plenković i dodaje da ga DP ne ucjenjuje.

Komentirao je i slučaj Jadrolinije. "Što se tiče odgovornosti gospodina Davida Sopte ili cijele Uprave, imali smo izvješće Ministarstva i Agencije. Procijenili smo da je najbolje krenuti s novom Upravom. Treba vidjeti što će se dalje zbivati, ta izvješća nisu jedina", govori Plenković.

'Postavili smo štit'

Reporter RTL-a Danas Mario Jurič pitao je premijera je li Domovinski pokret postao uteg te hoće li ih mijenjati za druge partnere. "Kako mislite, kao sličice? Imamo mi posla kao Vlada. Izbori su bili lani, bavimo se onime što nas je bitno", odgovara Plenković.

Dotaknuo se i bojkota trgovina. "Prije tri tjedna imali smo prvi susret s proizvođačima, distributerima, trgovačkim lancima. Poslali smo ključne poruke umjerenosti, razuma u formiranju cijena, marži, svega što smo vidjeli. Smatramo da je Vlada građanima osigurala sve ono što odgovorna Vlada treba. Postavili smo ogroman štit koji je zaštitio građane u smislu njihovog ekonomskog i socijalnog stanja, koji je osigurao da nije bilo valova otpuštanja", poručio je premijer.

