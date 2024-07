U svim sveučilišnim gradovima na obali, pa tako i u Zadru, opće je poznato da su cijene stanova za trajni najam zadnjih godina znatno porasle i da studenti moraju van iz stanova i prije završetka ljetnog ispitnog roka.

Sve ranijim dolaskom turista studenti postaju suvišni, a stanovi svake godine sve skuplji, pa su sa Sveučilišta u Zadru odlučili pomoći studentima subvencioniranjem privatnog smještaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svakako je dobra odluka da se subvencionira dio smještaja za one koji nisu u domu, međutim, problem je što mi moramo napustiti svoje stanove", kaže Pere Stipić iz Tomislavgrada koji je pri kraju studija, a kako je biti na milost i nemilost najmodavaca osjetila je i njegova kolegica Barbara Pribanić iz Ogulina.

"Dogovorili smo se sa stanodavcem da ćemo biti do 15. srpnja, a 1. lipnja smo već morali iseliti i onda je to problem zbog ispita jer ispiti krenu iza 1. lipnja, a traju do 15. srpnja i onda to bude veliki problem za studente", objašnjava Barbara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znači, u Zadru uopće nema stanodavaca koji nude smještaj i to je najveći problem. Imam masu kolega koji su otišli doma zato što nisu mogli naći smještaj", dodaje Božica Kos iz Garešnice kojoj je žao što studentski domovi više nisu otvoreni za smještaj studenata tijekom cijelog ljeta. To bi dobrodošlo onima koji ostaju raditi u Zadru, ali i onima koji imaju ispite u rujnu.

Svjesni tog problema koji je svake godine sve izraženiji, na Sveučilištu su donijeli i drugu odluku:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Idemo na skraćivanje kalendara nastavnih aktivnosti. Upravo zato da nam ovi ispitni rokovi, pogotovo ljetni, budu malo kraći, da sve to ranije završi tijekom lipnja, a ne kao što je sad slučaj sredinom srpnja. Ali, to bih povezala i s potrebom da kontinuirano valoriziramo studente. Dakle, da nam na ispite ne izlaze isključivo u ispitnim rokovima", kaže Anita Pavić Pintarić, prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zadru.

U studentskim domovima studenti mogu boraviti do 15. srpnja i od 1. rujna, ali mjesta u domovima je malo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U novom studentskom domu u Zadru ima 129 soba, a u starom koji uskoro ide u obnovu 94 sobe što znači smještaj za samo 490 studenata. Svi oni ostali koji dolaze izvan Zadra i nemaju smještaj u domu, trebaju pronaći privatni smještaj.

Privatni smještaj će se sufinancirati za stotinu studenata koji budu "ispod crte" za smještaj u domu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Studentski dom ne osigura smještaj za dovoljan broj studenata i negdje od 5 tisuća studenata koje imamo, negdje oko 3 tisuće mora ići u taj privatni smještaj kod najmodavaca tako da je zaista veliki stres koji se na njih odnosi u tom smislu", smatra Luka Lešić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru i pozdravlja odluku o subvenciji s kojom se krenulo u Zadru.

Na Sveučilišnom kampusu planira se izgradnja dodatnih smještajnih kapaciteta kako bi u budućnosti što manje studenata moralo strepiti od produljenja turističkih sezona.