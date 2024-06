Redovito mjerenje kakvoće mora svakih dva tjedna bilo je jamstvo i Zadranima i turistima u koliko čistom moru se kupaju. Sve do ove godine. Ove godine 14.250 eura za cijelu sezonu ili 60 eura po mjerenju Grad ne može izdvojiti, pa 14 od 19 gradskih plaža neće biti redovitog uzimanja uzoraka mora.

"Pogotovo sada kad pada kiša, na slivne vode su isto spojene neke kuće kao na kanalizaciju", kaže Stipe Srbić koji na kupanje najčešće odlazi van grada, a Ivica Dobrić iz Siska, koji redovito ljetuje u Zadru, smatra da to nije dobro.

"Ipak je Zadar turističko središte i gradske vlasti bi trebale iznaći na neki način novac za financiranje tih plaža jer tko će im doći ako plaže nisu sigurne za kupanje", pita se Ivica.

A Grad ne može financirati mjerenja kao do sada jer nisu donijeli proračun za ovu godinu, pa se oslanjaju samo na nužno financiranje.

"Iako tehnički proračun isto ne dozvoljava, iako nismo zakonski obveznici redovitog ispitivanja kakvoće mora, uložit ćemo sav napor da gradska tvrtka Obala i lučice, u dijelu kojim upravlja od Punta Bajlo do uvale Foše, ispituju u cijelosti i kontinuirano kakvoću mora", poručuje pročelnik za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra Robertino Dujela.

Na drugim plažama neće biti redovitog praćenja osim u slučaju uočenog onečišćenja, a to će onda platiti drugo gradsko poduzeće - Odvodnja.

I na plaži Jadran, koja se nalazi preko puta gradske luke i uz gradilište velikog hotela, gdje je kakvoća mora proteklih godina znala biti problematična, ove godine tijekom ljetne sezone neće biti stalnih, redovitih mjerenja.

U cijelom zapadnom dijelu grada nastavit će se samo mjerenja koje je i do sada financirala hotelska kuća na Puntamici ispred hotela.

"S obzirom na to da su plaže relativno udaljene, kakvoća mora na nekoj susjednoj točki neće i ne može odrediti kvalitetu na susjednoj plaži. Pogotovo što je more kao more jedan prirodni recipijent, jedan živi sustav koji radi, koji živi i naravno utjecaj struje, valova može utjecati na kakvoću mora" pojašnjava Danijela Peroš Pucar iz Zavoda za javno zdravstvo Zadar koji kontrolira kakvoću mora.

Na području Županije kontrolira se ukupno 169 plaža i većim dijelom to financira Zadarska županija koja će tako "pokriti" i neke gradske plaže plaćajući testiranja 10 puta u sezoni, odnosno od 15. svibnja do 30. rujna koliko se procjenjuje da traje kupališna sezona.

"Ne samo zbog grada, već i zbog potreba ove županije koja je turistička županija, bila je potreba povećati broj kontrolnih točaka od 53 na 133", kaže Željko Letinić iz Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije i dodaje kako oni financiraju i 90 točaka uz uzgajališta marikulture, gradske luke i marine i ispuste odvodnje.

Putem aplikacije o kakvoći mora, putem koje se može vidjeti stanje na uzorkovanim mjestima, i građani mogu prijaviti onečišćenja koja primijete jer će ove godine i njihove kontrole dobro doći.

