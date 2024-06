Hrvatskoj uoči sezone stiže veliko priznanje. Imamo najbolju kvalitetu mora, jezera i rijeka uz plaže prema izvješću Europske komisije. Ni valovi, ni jugo nisu rastjerali kupače koji su odlučlili uživati u jednom od najljepših mora. I bez izvješće Europske komisije oni znaju gdje im je kupanje najdraže. "Možete vidjeti da je ovdje drugačije nego u ostalim zemljama u kojima sam bio, kvaliteta mora je bolja", rekao je Rob iz Velike Britanije.

"Bili smo i u Grčkoj, ali mislim da je ovdje more najbolje", rekla je Victoria iz Švedske. "Pa ima svugdje dobrih plaža, ali ja ne mogu biti objektivan, meni je naše more najlipše. Naši otoci, naša zemlja", rekao je Ivan iz Splita. Ako se gledaju samo morske plaže, Hrvatska ima najbolju kvalitetu za kupanje. No, u izvješću je četvrta, iza Austrije jer se ocjenjuju i plaže na rijekama i jezerima, a ne samo na morskoj obali.

"Kakvoća mora za kupanje je izvrsna I to je nešto čime se Hrvatska može podičiti, a to je važno obzirom je turistički orijentirana zemlja, iako je naš cilj našeg posla u okvir praćenja kakvoća voda i mora, zaštita zdravlja kupača", rekla je Tatjana Puljak, voditeljica Odsjeka za ispitivanje mora i biologiju okoliša Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Od svibnja do listopada u Hrvatskoj se ispituje kakvoća na više od 1100 lokacija. Malo koja plaža dobije najlošiju, nezadovoljavajuću ocjenu.

“Kaštelansko područje je najkritičnija u našoj županiji zadnjih par godine, premda se tu bilježe napreci jer izgradnjom kanalizacijske infrastrukture takvih ekscesnih situacija je sve manje", rekla je Puljak. I kupači u Kaštelima vide razliku. "Navodno je projekt eko kaštelanski zaljev na snazi, to je već krenulo godinama pa se kakvoća mora popravlja, ali još ima problema još izlaze novosti, neki ilegalno izbacuju…", rekao je Vedran iz Kaštel Kambelovca. "Na svim mjestima je prilično dobro, osim malo dalje gdje se još širi neugodan miris", rekao je Klaus iz Njemačke. Ilegalnih ispusta sve je manje, a čak i u Kaštelima na većini plaža more je izvrsne kvalitete.

