U Splitu je održana sjednica Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice. Predsjedavao je novi ministar turizma i sporta Tonči Glavina, a o sezoni koja je već krenula s njim je razgovarao Rade Županović.

Predsezona zaista iznad svih očekivanja. Znači li to da bi mogli imati još jednu rekordnu turističku sezonu?

"Pa ja bih rekao da je u skladu s našim očekivanjima zato što je kompletno naš strateški okvir i usmjerenje upravo na stvaranje Hrvatske kao održive cjelogodišnje turističke destinacije. Svi naši napori i financiranje aktivnosti su upravo usmjereni tome da potaknemo turistički promet u predsezoni i posezoni i to su praktički jedini dijelovi godine gdje smo još uvijek, gledamo noćenja i dolaske, i koristimo njih kao pokazatelj rasta, odnosno jedne dobre pozitivne slike u ovom glavnom dijelu turističke sezone uopće. O tim brojkama dolazaka i noćenja ne želimo više razgovarati na taj način. Tu bi čak bilo i dobro da imamo brojke i nešto malo niže nego što smo imali do sada. Ali, dakle, Hrvatska može i bit će destinacija cjelogodišnjeg turizma upravo s razvojem predsezone i posezone i razvojem svih onih turističkih proizvoda koji nisu sunce i more. Imamo izvanredne pokazatelje, jako smo zadovoljni i vjerujemo da ispunjavamo onaj naš konačni cilj, dakle Hrvatsku kao cjelogodišnju turističku destinaciju, isto tako prepoznato kao jednu od najodrživijih destinacija na Mediteranu."

Nakon COVID-a konkurencija u okruženju je naglo krenula uzlaznom putanjom. Kako se borimo sa zemljama u okruženju kad je turizam u pitanju?

"Pa pazite, mi kao jedna relativno mala zemlja uvijek igramo u kategoriji iznad naše, ali s jednom cijelom miksom, dakle turističkih politika s jednim dobrim kvalitetnim, mudrim ulaganjem u promociju i marketing s jednim pozicioniranjem zemlje na način koji možda drugi još uvijek nisu shvatili da je potrebno i nužno i naravno s jednim kvalitetnim omjerom cijene i kvalitete. Pa evo na tu temu ću još jednom poslati jako bitan apel našem cijelom turističkom sektoru da ove godine više nego ikad moramo pripaziti na kvalitetan odnos cijene i kvalitete, jer gost koji je izuzetno sretan i zadovoljan uslugom, nikad nema problem s visinom i s cijenom koju je platio i nema nikakvog razloga, a to komuniciram često, nema nikakvog razloga da mi kao turistička zemlja s istom ili sličnom uslugom budemo jeftiniji od Italije i Španjolske, ali nema nikakvog razloga ni da budemo skuplji. I ova je godina gdje je ta tržišna utakmica izrazito izrazito važna. Svaki korak je bitan. Molimo da pošaljemo prave poruke prema prema našim tržištima i da odradimo sezonu, odnosno ostatak turističke godine na način kako smo to definirali."

Samo kratko za kraj koje goste u najvećem broju možemo očekivati i iz koje zemlje? Jesu li to tradicionalno Nijemci ili se ipak taj trend na neki način mijenja?

"Ovisi kako gledate. Ako gledate ukupne brojke na nivou godine, onda tu nema nikakve značajnijeg pomaka, ali evo, ja ću reći pogledajte rezultate za prvih pet mjeseci, pogledajte rezultate u Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji pa vidimo recimo da je američko tržište u top pet. Dakle, to su izrazito bitni trendovi. Imamo jako dobar kvalitetan rast iz dalekih destinacija. Imamo jedan kompletni podatak Kine. Dakle, a to su vam gosti koji tradicionalno putuju u pred i posezoni, dakle, upravo s tim fokusom na drugačije i na targetiranje točno određenih tržišta u određenom periodu godine postižemo tu ravnomjernost, a mi ćemo itekako još značajno pojačati naše aktivnosti po pitanju strateških projekata, po pitanju sufinanciranja aviolinija. Imamo dosta ambiciozne planove za budućnost, a sada je na nama da to sve skupa provedemo."