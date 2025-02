Vlada prelomila, smjenjuju Soptu i Upravu Jadrolinije. Hoće li Butković preživjeti?

Zbog tri izgubljena života, predsjednik Uprave Jadrolinije ostaje bez pozicije, odlučio je premijer Andrej Plenković. Njegov odlazak jučer je zatražio i ministar prometa, a o tome danas ne želi.

"Sve je dobro, sve sam vam jučer rekao", poručuje ministar prometa Oleg Butković pa ponavlja: "Sve sam vam jučer rekao što sam imao za reći i nisam odustao ni od čega i uvijek imam isto mišljenje".

Plenković se jutros sastao sa šefom Jadrolinije, Davidom Soptom. I poručio da će članovi Skupštine Jadrolinije, nakon što su stigla izvješća o nesreći koja su prozvala Soptu i zapovjednika broda, donijeti odluku o opozivu cijele Uprave.

Sopta spreman otići

Plenković ne staje pred kamere već njegovu odluku objašnjavaju ministri. Pa Glavina, koji je ujedno i član Skupštine Jadrolinije, radi gaf.

"Stav Vlade je vrlo jasan. Raspuštanje cijele Vlade kao odgovorne.. ispričavam se, cijele uprave Jadrolinije, ono što je posljedica detaljnog izvještavanja izvješća koje je jasno", rekao je ministar turizma, Tonči Glavina.

Sopta nije sam podnio ostavku. Čeka sjednicu Skupštine društva koja će se održati za tjedan dana.

Poručuje da je spreman povući se s pozicije i dodaje: "Iako osobno ne osjećam krivnju za tragediju koju je uzrokovalo, u skladu s objavljenim izvješćem, više različitih čimbenika, osjećam moralnu odgovornost od prvog dana. Sukladno tome moj mandat stavljen je na raspolaganje odmah na dan nesreće".

O smjeni je Plenković, prije sjednice stranačkih tijela, razgovarao s koalicijskim partnerima. I oni su tražili Soptin odlazak. DP čak povlači paralelu sa svojim ministrom poljoprivrede koji je podnio ostavku.

"Ako smo odgovorni, ako vrijede kriteriji da za neodgovorno ponašanje se snosi odgovornost i daju ostavke. Onda moraju i za gubitke života", poruka je šefa Domovinskog pokreta, Ivana Penave.

Što kažu u HDZ-u?

I po mišljenju HDZ-ovih partnera smjenom Uprave Jadrolinije odgovornost staje. Pitali smo ih o poziciji ministra Butkovića.

"Ja sam dobro surađivao i dobro surađujem s ministrom Butkovićem. Ne znam uopće odakle je on sad ispao sporan", smatra Robert Jankovics, zastupnik mađarske nacionalne manjine, dok nezavisna zastupnica Vesna Vučemilović smatra da je Sopta odavno trebao dati ostavku, a o ministru Butkoviću kaže: "Ako gledamo po zapovjednom lancu, onda dođemo do tri ministra koji čine skupštinu društva. To su i ministar Primorac i ministar Glavina. Ali to bi po meni bilo ipak malo previše" .

U HDZ-u, čini se, ovisi koga se pita o poziciji Butkovića.

"Svi smo mi promjenjivi, svatko ima mandat", kaže Ante Sanader, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, dok stranački veteran i ministar graditeljstva Branko Bačić brani, kako kaže, svog prijatelja: "Nemam potrebu naglašavati da ima potporu premijera. Jer kad ja to naglašavam može se postaviti pitanje ima li je. Nemam potrebu to komentirati. Oleg Butković je isti onaj prije i poslije ponedjeljka".

Butković je jedan od rijetkih koji se može nazvati - najdugovječnijim Plenkovićevim ministrom. A sada je u poziciji da javnost propituje hoće li tu titulu i dalje nositi.