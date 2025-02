Doznajemo koga je sve Milanović pozvao na inauguraciju: Na popisu ima zanimljivih imena

Šest mjeseci od nesreće trajekta Lastovo, premijer je prelomio - šef Jadrolinije, kao i cijela Uprava, moraju otići. Smjenu prvog čovjeka Jadrolinije, Davida Sopte, još jučer je zatražio ministar Butković. Iako se vladajuća većina ovog tjedna bavi smjenom Uprave Jadrolinije, još su nerazjašnjeni odnosi između HDZ-a i Domovinskog pokreta. Bivši ministar poljoprivrede, DP-ov Josip Dabro, dao je ultimatum HDZ-u da smijene šefa uprave Hrvatskih šuma, Nediljka Dujića, kako bi se na to mjesto postavio čovjek iz njihove stranke. Ako to ne učine, Dabro je najavio da će uskratiti svoju podršku većini, što znači da bi nedostajala jedna, 76. ruka.

Glasanje o novom ministru poljoprivrede trebalo se održati prošlog petka, ali je, kako je opravdano, zbog obiteljske situacije jedne HDZ-ove zastupnice, odgođeno za 11. veljače.

Sastanak vladajuće većine pratila je naša reporterka.

Ništa od ostavke Butkovića

Oporba traži ostavku Butkovića, ali nitko od vladajućih ne ide u tom smjeru. Nije se o tome danas govorilo niti na koalicijskom sastanku. Premijer to nije govorio, a ni članovi HDZ-a ne smatraju da će se Andrej Plenković riješiti Olega Butkovića. Ipak, koalicijski partneri kažu da je danas atmosfera između Butkovića i Plenkovića bila vrlo napeta jer nije tajna da se oni oko ovog slučaja ne slažu. Od samoga početka Oleg Butković bio je nezadovoljan radom Davida Sopte u Jadroliniji. I prije nego što se dogodila tragična nesreća na Malome Lošinju. S druge strane, Andrej Plenković, Soptu brani od početka.

Oni bliski Olegu Butkoviću smatraju da je on svojim javnim istupom kada je rekao da treba smijeniti Soptu, napravio pritisak za Plenkovića. Govore i o dobrom tajmingu s obzirom da se ne zna hoće li Josip Dabro rušiti Plenkovićevu većinu. Osobe bliske Andreju Plenkoviću u stranci kažu da nakon ovakvog izvješća Soptu je jednostavno bilo nemoguće braniti. Sve drugo bilo bi političko samoubojstvo premijera, ali i da nema nikakvih govora o pritiscima sa strane Olega Butkovića i da je ministar Plenkovića o svemu što će reći na press konferenciji na vrijeme obavijestio.

Tko će doći na inauguraciju Milanovića?

Bliži se i dan inauguracije predsjednika Milanovića koju Plenković i HDZ-ovci bojkotiraju, ali bi mogli doći koalicijski partneri.

Njima bi trebala ići pozivnica. Ivanu Penavi svakako kao potpredsjedniku Sabora. Potpredsjednici Sabora bili su pozvani na Pantovčak i prije pet godina. Ivan Penava nije se večeras javio. Ne znam kakvu je odluku donio, ali iz Domovinskog pokreta proteklih dana stizali su signali ako takva pozivnica s Pantovčaka dođe da će se oni odazvati. Više ljudi bi trebalo biti na inauguraciji nego što je to bilo prije pet godina. Nekih stotinjak osoba više. To su ljudi iz kruga Milanovićeve obitelji. On je to sam nedavno najavio.

Pozvan i Gotovina

Poslao je već danas pozivnice, kažu mi predsjednici stranaka koje ga podržavaju da su dobili pozivnice. Svi oni će se odazvati pozivu. Provjerila sam i sa bivšim predsjednicima i njima su pozivnice stigle, stići će i Kolinda Grabar Kitarović, Stjepan Mesić i Ivo Josipović. Bit će pozvan i Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup koji je čestitao Milanoviću. Jedna zanimljiva pozivnica ide i put Zadra. General Ante Gotovina, kako doznajem, službeno je pozvan, iako još uvijek nije odgovorio hoće li se odazvati. U uredu predsjednika očekuju da će i on biti na inauguraciji Zorana Milanovića.

Znamo kakva je odluka HDZ-a, premijer ni nitko drugi iz HDZ-a na inauguraciju neće ići zbog narušenih odnosa s predsjednikom. Kako su to pojasnili iz Vlade, ne mogu biti na inauguraciji gdje Milanović priseže na Ustav koji je, kako kažu, u Vladi kršio za vrijeme parlamentarnih izbora kada se s pozicije predsjednika htio kandidirati za premijera, odnosno mandatara.

