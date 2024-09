Prevaranti imaju taktiku koja račune čisti do zadnjeg centa: Stručnjak objasnio kako se zaštititi

U pohodu na vaš bankovni račun ili podatke, pošiljatelji su sve maštovitiji.

Prevaranti sada imaju novu taktiku - šire lažne poruke o navodnoj dostavi paketa i traže kućni broj, a pošiljke - nigdje. Te poruke često dolaze s hrvatskih brojeva, a usprkos upozorenjima policije, gotovo svakog dana pojavljuju se nove žrtve kojima prevaranti s računa počiste i zadnji cent. Hrvatska pošta napominje da ne odgovarate na takvu ili sličnu poruku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O tome na što sve trebate pripaziti da ne ostanete praznog novčanika, razgovarali smo s Tomislavom Vazdarom, stručnjakom za kibernetičku sigurnost. Opisao je kako funkcionira nova metoda: "Radi se o porukama sumnjivog sadržaja od dostavnih poduzeća koja dostavljaju pakete, poruke građanima u Hrvatskoj. Ljudi jednostavno lako vjeruju svemu tome. Klikaju po porukama, što dovodi do otkrivanja osobnih podataka i dolazi do prijevara."

"Građani prije svega moraju kritički razmišljati. Ovdje dolazi do pojave takozvanog 'halo efekta'. To je naše povjerenje u brendove koje već poznajemo, kao što su pošta, dostavne službe. Automatski vjerujemo porukama koje dolaze od takvih institucija. To se dalje prenosi na iskorištavanje ranjivosti kod svih nas, gdje lako vjerujemo svemu što piše unutra, klikamo i nepotrebno izlažemo svoje osobne podatke", nastavlja Vazdar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Pošast u cijelom svijetu'

Poruke su stizale s hrvatskih brojeva, no stručnjak ne misli da će policija prevarantima zato ući lakše u trag. "Policija teško može ući u trag ovome. Bitno je razumjeti kako prevaranti dolaze do tih telefonskih brojeva. Postoji barem četiri-pet načina. Moglo se desiti curenje podatka pa su do toga došli na crnom tržištu. Ljudi su mogli svjesno ostaviti svoje kontakte na web-stranici, gdje je došlo do curenja. Postoje brokeri koji se bave trgovinom osobnim podacima, što je naravno ilegalno, ali je moguće kupiti baze podataka telefonskih brojeva. Policiji je otežan posao. Trude se, ali to je pošast u cijelom svijetu, ne samo problem u Hrvatskoj. Sve policije svijeta nose s istim problemom", govori Vazdar.

Stručnjak daje nekoliko savjeta kako se zaštititi. "Najbolje se može riješiti da svako kod sebe mora kritički razmišljati o svemu što vidi. Znam da je to nekad teško, u anticipaciji da će nam nešto stići i onda razočaranju da nam neće stići paket koji smo naručili. Ipak, treba zadržati zdrav razum i svaku takvu poruku provjeriti, otići na portal gdje je kupljeno. To se isto odnosi na bankovne usluge. Treba uzeti dvofaktorsku autentikaciju, jednostavno da autentificirate ono što jeste i imate, to je recimo vaš autentifikator na telefonu. Ima više načina na koji se građani mogu zaštititi. Najgore od svega je odmah klikati na sve. Ništa nije hitno da se mora odmah kliknuti", zaključuje Vazdar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa