Prevaranti vam mogu klonirati glas pa vas opelješiti. Stručnjak otkrio kako se zaštititi

Najnovije ozbiljne prijevare građana sad su već stigle u sferu kloniranja glasa umjetnom inteligencijom. Pojavili su se u Velikoj Britaniji i šire se na druge zemlje.

Dovoljne su samo tri sekunde da vam prevaranti snime glas, bilo uživo, bilo u objavama na društvenim mrežama. Nakon toga, slijedi repliciranje glasa preko umjetne inteligencije. Prevaranti potom identificiraju prijatelje, obitelj, a onda iskoristive vaš glas u pozivu u kojem mole novčanu pomoć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O modernim prijevarama, ali i savjetima kako ih izbjeći, razgovarali smo sa stručnjakom za umjetnu inteligencijom Acom Momčilovićem koji nam je opisao najčešće vrste prijevara.

"Umjetna inteligencija omogućila je da postojeći načini budu još malo bolji. Imamo 'phishing' mailove, međutim, oni mogu biti još bolje i preciznije napravljeni za svaku osobu za koju su rađeni. Ono što smo vidjeli u zadnjih godinu i nešto dana su prijevare koje podrazumijevaju korištenje nečijeg glasa. Vrlo lako možemo klonirati nečiji glas i onda ga koristiti u komunikaciji. Također, 'deepfake' videa, gdje imamo mogućnost da kloniranom nečiji izgled. Jedan od popularnijih primjera unazad par mjeseci je kada je čovjek na Zoom pozivu sjeo sa svojim kolegama iz firme, s njima se nešto dogovorio. Posljedica je bila 25 milijuna izgubljenih dolara koje je uplatio na krivi račun zato što su svi osim njega na tom sastanku bili kreirani uz pomoć umjetne inteligencije", objašnjava Momčilović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U zadnje vrijeme su malo porasli razni prijedlozi za investicije, koje vam zapravo šalju botovi i umjetne inteligencije koje tako pokušavaju uzeti novac. Zato je svakako dobro da na to upozoravaju institucije. Možemo vidjeti kod naših banaka da šalju SMS-ove i poruke kojima upozoravaju ljude", dodaje stručnjak.

Momčilović je naveo nekoliko savjeta kojima se građani mogu zaštititi. "Ima par načina u ovom trenutku. Za početak, svakako provjerite autentičnost. Kad vas netko nazove ili vam pošalje poruku, nemojte odmah na to reagirati. Nazovite nazad tu osobu i provjerite je li vas to stvarno tražila. Druga stvar, potrebno je usmjeriti se na detalje. Koliko god su dobri ti sustavi, još uvijek dobro ne oponašaju emocije. Emotivni ton te poruke ne mora biti potpuno usklađen. Još uvijek imamo malu odgodu u odgovoru. Koliko god da su dobri, trebat će 400 do 500 milisekundi da na to odgovore. Uvijek treba biti izrazito pažljiv ako se radi o hitnim porukama. Na primjer, baš sada se nešto dogodilo, odmah mi trebaš nešto uplatiti. To se bez razmišljanja treba provjeriti, vrlo vjerojatno je da je to neka prijevara. I naravno, konstantna edukacija i učenje o tome što nam izlazi praktički na mjesečnoj bazi", upozorava stručnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa