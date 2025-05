Gotovo tri i pol mjeseca nakon što su saznali da su im na željezničkom kolodvoru u periferiji deponirani desetci tona infektivnog otpada, ilegalna odlagališta nisu sanirana, pa stanovništvo koje živi u blizini i uzgaja stoku svakodnevno strepi od trovanja.

"Nije uopće zaštićeno. Tu je blizu Lika, nema ni 200 metara. Više ribe nema u toj vodi jer je uništena od toga. Pije stoka, tu dolazi, ali više se bojimo to davati, uginut će", kaže Ivica Udorović iz Novog sela Bilaj, koji uzgaja krave i konje, a Biserka Kordić dodaje da strepe i stanovnici u centru grada Gospića: "Svi mi strepimo, cijeli grad, stanovništvo. Ja sam stara pa kako bude, ali djeca koja se sad rađaju će imati trajne posljedice".

Gradonačelnik Gospića Darko Milinović (LiPO) uvjerava sve da je voda pitka ispijajući čašu vode iz slavine: "Zato želim popiti ovdje pred vama ovu vodu koja je ispravna zadnjih 20 godina".

'Nisu našli ništa štetno za zdravlje'

S obzirom na to da je zbog uskočke istrage sve obavijeno velom tajne, iz Lika voda su od Stručnog povjerenstva za vode za ljudsku potrošnju su zatražili sugestiju koje dodatno parametre u vodi da provjere osim onih koje analiziraju u redovitim tjednim analizama – sveukupno njih 50 što je grad stajalo devet tisuća eura.

"Radi se o testovima akutne toksičnosti, ekotoksičnosti, nekim parametrima koji su inače specifični za otpadne vode. Obuhvaćeni su i u redovnim analizama, teški metali, ostala svojstva i parametri", kaže voditeljica Odjela za pitke vode Ličkih voda Ana Šlat, a Milinović dodaje: "Čuo sam se sa stručnim ljudima Andrije Štampara i rekli su da i to što su pronašli da nije štetno za zdravlje, odnosno to nije uporabljivo za poljoprivredno zemljište, sađenje krumpira i slično. To su sanitarne zone oko tog odlagališta otpada. To ne može utjecati na pitku vodu, to ja mogu reći".+

'Tempirana bomba'

Direktor Komunalca Gospić Svemirko Milković kaže kako je pojavnost teških metala u tlu oko odlagališta Rakitovac oscilirala i ranije. "Ništa alarmantno u odnosu na prethodne godine. Ti rezultati variraju o periodu godine. Ništa alarmantno, ali ćemo raditi dodatne analize u roku dva tjedna", tvrdi Milković.

Prosvjednike koji su prošle subote prosvjedovali po peti put na kolodvoru novi/stari gradonačelnik planira kazneno prijaviti za širenje uznemirujućih informacija, a jedan od organizatora prosvjeda tvrdi da oni nisu govorili o pitkosti vode, nego općenito o tempiranoj bombi uz koju žive već nekoliko godina, a da nisu ni znali.

"Oni su stalno tvrdili da nema kancerogenih elemenata, da nema teških metala i da nema radioaktivnog zračenja. Tko je to potvrdio da nema? Zašto ne znamo tko? Ne znamo tko je dovozio, ne znamo koliko ima smeća i ne znamo šta se zateklo dolje. Kako on zna da nema, kad ne zna ni što je tamo? Što je s Rakitovcem?", pita se Mile Ilić, jedan od organizatora prosvjeda, i dodaje kako gradonačelnik govori samo o vodi, a oni i o svemu ostalom.

Sve strane su ipak suglasne u traženju od države da neodgodivo hitno sanira odlagališta jer na tom širem području živi oko 40 tisuća stanovnika Like.

