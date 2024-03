Na prvu idiličan prizor Medvednice, no šuma parka prirode preplavljena je otpadom.

"Ja sam uspjela tu dovući jednu gumu i pet puta sam upala u blato i isto sam tu puno dijelova auta bacila. Kome se da ovdje auto baciti", rekla nam je Una.

Stare gume, dijelovi automobila, školjke toaleta, kauč neke su od stvari koje su volonteri pronašli u akciji čišćenja.

"Zajedničkim snagama u pola sata očistili smo jedan prostor uz potok, izgledalo je toliko ljepše. Kako je lijepo što možemo napraviti razliku. Izgledalo je malo obeshrabrujuće, ali ako gledamo širu sliku nas 10 napravilo je malu razliku", istaknula je jedna od volonterki Mara Buljubašić inače studentica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

U akciji čišćenja i ministar Damir Habijan.

"Našli smo i nakit za bor, na Ivančici, ovdje ne. To je nešto na čemu moramo raditi, ma da po stanju otpada to stoji tu dugo, našli smo i gumu koju ne možemo izvaditi jer je drvo izraslo između. Problem je kada se počne onda se na nekom području odlaže otpad i to nije dobro", kazao je Damir Habijan, ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Najčešće se baca građevinski, miješani komunalni i glomazni otpad. U Hrvatskoj je više od 14 tisuća lokacija divljih deponija. Najveći broj u Zagrebu, oko 80 posto, a potom u Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji.

"Zato radimo ove akcije, ali treba ih puno, puno više i ja ne znam je li ovaj problem bez većih kazni rješiv", napominje Damir Miškulin, voditelj uprave šuma podružnica Zagreb.

A kazne za stvaranje divljih deponija su do 132 eura za fizičke te 664 za pravne osobe.

"Svi ljudi žele živjeti u lijepom okruženju i mislim da bi se kazne trebale povećati. Ne znam što bi se više ljudima moglo poručiti da čista priroda znači i čisti život jer smo mi ovisni o toj prirodi", izjavila se Marina Popijač, ravnateljica javne ustanove Parka prirode Medvednica.

Adekvatnih mjesta za odlaganje svih vrsta otpada ima.

"U Hrvatskoj u ovom trenutku imamo preko 450 reciklažnih dvorišta. Njihov broj se od 2016.-te povećao za 80 posto i dalje se na tome radi", Aljoša Duplić, ravnatelj zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

"Ljudima koji bacaju smeće poručila bih da su prelijeni negdje gdje im je čak i bliže to ostaviti", rekla je Una.

A kad bi više građana poslušalo savjet ove 10-godišnje djevojčice onda se otpad možda i ne bi morao skupljati iz prirode, gdje mu mjesto ionako nije.