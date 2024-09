Veliki pregled brojki ove sezone: 'Mi ni blizu nismo propali. Možemo biti Florida Europe'

Godinama hrvatski turizam živi od divnih plaža, mora, zalazaka sunca, stoljetnih maslina, dobre ribe i odličnog vina. S obzirom na to, došli smo do toga da je cijena ribe prihvatljiva samo za oradu iz uzgoja. Butelja vina košta 80 eura u restoranu, a noćenje u neobnovljenom apartmanu 200 eura. Zbrojimo li uz to manjak javnog prijevoza, parkinga i zdravstvenih ustanova, bilo je jasno da negdje treba stati na loptu.

"Ova je sezona bila malo lošija nego prošla. Čisto radi gostiju, kalibra gostiju koji su stigli, nisu baš potrošači kao proteklih godina. Prije je bila grupa tih mladih, iznajmili bi više jet skija na malo višu minutažu, ove godine je to bilo minimalno", kaže sezonski radnik Luka. Primjećuje da je ova sezona prekretnica. Iako sam kaže da nije podigao cijene od lani, otišli su gosti koji troše lagano. Dodaje, osjetio se porast dolaska Poljaka, Ukrajinaca i Rusa, što ranije nije bio primjer.

U ovom je trenutku u Hrvatskoj oko 800 000 turista, početak je rujna i to zaista nije loše, ali bilo je praznog smještaja cijelo ljeto. Vlasnik apartmana u Crikvenici Igor Ivančić kaže da imaju dva prazna apartmana, a vlasnik ugostiteljskih objekata u Crikvenici Robert Palić ističe: "Razlika od prošle godine je minimalno 40 posto slabija sezona".

Apartmane Desanke Jurage u Opatiji u zadnji su tren popunili turisti. Njeni su apartmani iznajmljeni cijelu godinu. "Do kraja rujna sam dosta dobro popunjena, ali listopad je popunjen prolazno. Imam već nešto najava za Novu godinu i Božić, a za sljedeću je godinu još rano", kaže Desanka.

Ključ uspjeha gospođi Desanki su stari gosti koji se vraćaju jer, s obzirom na to da imamo 240.000 više prijavljenih ležaja u posljednjih osam godina, jasno je da 30.000 novih kreveta godišnje - nisu turistička strategija.

Ležaljke od 20 eura, sladoledi od tri, a palačinke od pet. "Znaš da kad ideš u Hrvatsku na godišnji odmor neće biti jeftino", kaže nam jedan prolaznik.

Premijer je apelirao početkom sezone - budite pametni! "Da budu odgovorni, razumni u pogledu formiranja cijena posebice kad je riječ o uslugama jer smo vidjeli ovdje u strukturi inflacije da je pet i pol posto rast cijena usluga", izjavio je tada premijer Andrej Plenković.

Ministar turizma je pak ponavljao kako nema razloga da budemo jeftiniji od Španjolske, Italije, Grčke, ali ni skuplji, a podaci govore da poskupili - jesmo. U ovom kolovozu Porezna uprava bilježi četiri posto više izdanih računa u djelatnostima smještaja i pripreme hrane, a iznos na tim računima veći je deset posto. U djelatnosti pripreme i usluživanja pića izdano je tri posto više računa u odnosu na lani, dok je tu iznos bio veći za 11 posto.

Splitski su ugostitelji ove sezone puno toga naučili, objašnjava nam jedan od njih koji ima nekoliko restorana i kafića. Prije svega ljudi će se prvo odreći luksuza, a zna da upravo oni spadaju u tu kategoriju, a i on vidi promjenu u gostima.

"Ja bih ovo nazvao nekakvom konsolidacijom. Ne da je nešto propalo jer vi ne možete imati neki konstantan rast - to je nemoguće u bilo kakvoj ekonomiji pa tako i u našem turističkom sektoru. Tako da su se svi nekako prilagodili. Neki jesu radili slabije, ali neki i bolje. Kolege u Dubrovniku su rekli da im je do deset posto povećanje kako u broju gostiju tako i u prometu", napominje ugostitelj Stipe Jeličić.

Istina, Dubrovnik se pohvalio sa ostvarenih deset posto noćenja više nego prošle godine, zajedno s 947.000 turističkih dolazaka, ali to nije bilo pravilo. Možda i zato što je ovo prva sezone za sada bez rekorda, Turistička zajednica je s podacima za kolovoz još uvijek škrta. Međutim, gostiju je kroz godinu sve više.

Broj je rastao sve do travnja, kada pada za šest posto. Sljedeći je pad u srpnju je imao pad od gotovo četiri posto. Kolovoz bi, prema najavama, stvar morao - pokrpati, ali iako više zbrajanje rekordnog broja turista nije ono što želimo, treba paziti na profil željenih gostiju.

"Nijemci su od početka godine u minusu 12 posto, mislim da s Njemačkom moramo biti oprezni jer oni čine 30 posto udjela u svim noćenjima, a znamo da su izrazito osjetljivi na te promjene u cijenama", objašnjava direktorica Turističke zajednice Kvarnera Irena Peršić Živadinov.

Krajem srpnja prema procjeni slobodno je bilo više od 1200 vila i kuća s bazenom, ali s druge strane, od rujna se očekuje puno.

"Mi ni blizu nismo propali, mi smo jedna odlična destinacija, mi možemo biti Florida Europe. Treba nam dobra strategija. Iako je to sad krenulo na jedinice lokalne samouprave, bit će jako izazovno i volio bih da svi pušu u ista jedra", tvrdi Stipe.

Doduše, vjetar u ta jedra će za sljedeću godinu sigurno dijelom usmjeravati i novi porez na nekretnine koji će pogoditi privatne iznajmljivače.

