Kotromanović dao ozbiljan savjet Plenkoviću i Milanoviću: Hoće li ga poslušati?

Završio je summit o Ukrajini, na kojem je sudjelovali predstavnici 15 europskih zemalja, kanadski premijer, šef NATO-a i predsjednici Europske komisije i Vijeća. U Londonu su se okupili čelnici europskih država kako bi raspravili o daljnjoj vojnoj i političkoj podršci Ukrajini, kao i o budućnosti mirovnog procesa.

Ključna tema summita su sigurnosna jamstva koja bi pomogla u stabilizaciji regije i pružila dugoročnu zaštitu Ukrajini.

U RTL-u Danas o svemu smo razgovarali s Antom Kotromanovićem, bivšim ministrom obrane, a on je komentirao i što misli o odnosima premijera i predsjednika te kako bi se Hrvatska trebala postaviti.

Nismo još čuli što o svemu misli predsjednik Milanović. Jeste li se možda čuli s njim? Što on misli?

Ne, nisam se čuo s njim i ne komentiram takve stvari. To je zbilja njegova stvar.

Treba li se predsjednik Milanović oglasiti ili se možda trebao oglasiti?

Ako se nije oglasio, to je njegova stvar. On je već govorio o Ukrajini u zadnje dvije godine i imao je vrlo dobre procjene što bi se moglo dogoditi, ali to je njegova stvar.

Treba li uspostaviti bolju komunikaciju i zajedničku politiku u ovakvoj situaciji s Vladom?

Apsolutno. To definitivno. Moraju sjediti i komunicirati na najvišoj razini, između predsjednika i premijera, ili premijera i predsjednika. Zašto bi bilo loše da jednom mjesečno imaju sastanak, popiju kavu i porazgovaraju o bitnim temama za Hrvatsku. To su preozbiljne teme i oni su preozbiljni ljudi. Čudi me da nisu radili to u zadnje tri godine, bez obzira na to što se ne vole. Pa brate nemojte se voljeti, to je u redu, ali morate razgovarati.

