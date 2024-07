Stanovnici istoka Splita, naselja Korešnica i Žrnovnica, dočekali su dan koji su sanjali desetljećima. Napokon su počeli radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže, projekta s kojim će istok Splita napokon ući u 21. stoljeće. Naselja Žrnovnica i Korešnica trenutačno koriste neregulirani lokalni vodoopskrbni sustav sa zahvatom vode iz izvora rijeke Žrnovnice, a u ljetnim mjesecima česte su nestašice. Postojeći lokalni vodoopskrbni sustav izgrađen je 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. O ovom kapitalnom projektu sa Zoranom Đurokovićem direktorom Hrvatskih voda razgovarao je reporter Rade Županović.

Žrnovčani su itekako sretni zbog početka radova nakon dugog niza godina sprema se projekt koji su dugo očekivali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Građani na ovom području su najsretniji prije svega jer nisu imali direktan pristup javnom sustavu vodoopskrbe već su se vodom snabdijevali s lokalnog izvora ovdje u Žrnovici. Također nisu imali niti riješenu odvodnju, ovdje nema niti metra kanalizacijskih kolektora. Ovaj projekt vrijedan 23 milijuna eura sve će to promijeniti. Izgradit će se 25 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda, 27 kilometara kanalizacijskih kolektora i to će omogućiti priključenje 4000 građana ovog područja na javni vodoopskrbni sustav, a gotovo isto toliko i na sustav odvodnje."

Rekli ste da je u Hrvatskoj oko 90 posto područja pokriveno vodoopskrbnim sustavom, ovih 10 posto je prioritet i cilj koliko je realno očekivati da će 100 posto Hrvatske u dogledno vrijeme biti pokriven ovakvim sustavom?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Već i sada je vjerojatno i više od 90 posto na nekim područjima ljudi se naprosto ne priključuju jer imaju svoje vlastite vodo zahvate, ali mi se trudimo dizati postotke."

Koja je godina neki primarni cilj da se dosegne taj maksimum pokrivenosti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imamo planove do negdje 2030., trebalo bi uložiti oko 6 milijardi eura, treba mijenjati jako puno starih cjevovoda. To je dodatan problem s obzirom na to da na nekim mjestima imamo dodatne gubitke. To je prioritet, ali nećemo zanemariti niti priključenje novih korisnika na vodoopskrbni sustav."

Ovaj projekt u Žrnovnici bi trebao biti gotov 2027. godine i ljudi više ne bi trebali trpjeti redukcije vode pogotovo u ljetnim mjesecima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tako je ugovorni rok je do veljače 2027 godine, ali treba reći da će se ljudi priključivati odmah čim se nešto dovrši. Tako da će neki biti priključeni i prije tog roka."